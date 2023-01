Seagate tem planos para lançar discos rígidos de até 50 TB neste ano de 2023

No que respeita aos dispositivos de armazenamento, a competição acontece entre os discos rígicos, ou HDD e os discos SSD. E embora haja várias vantagens na escolha dos discos SSD, sendo também estes os modelos que a grande parte dos utilizadores preferem, a verdade é que os discos rígidos ainda não morreram.

Desta forma, as recentes informações indicam que a empresa Seagate tem planos para o lançamento de discos HDD com uma capacidade de até 50 TB ainda neste ano de 2023.

As notícias e os vários estudos que vão sendo realizados mostram que os discos SSD (unidades de estado sólido) são atualmente a escolha mais acertada no que respeita ao armazenamento. Por exemplo, relatórios recentem concluem que as unidades de estado sólido são mais confiáveis e outros estudos indicam que estes modelos emitem até duas vezes menos de dióxido de carbono do que os HDD (discos rígidos).

Para além disso, na nossa recente questão semanal, a esmagadora maioria dos leitores, com 87% dos votos, dizem os discos SSD são a melhor escolha atualmente.

Seagate quer discos HDD de até 50 GB em 2023

Muitos consideram que, com todas estas notícias, a morte dos discos rígidos é certa e as notícias recentes mostram que as vendas de HDDs caíram para quase metade em 2022. Por outro lado, ainda há quem prefira somente os tradicionais HDDs em vez dos modernos SSD e, por isso, continuam a ser desenvolvidos novos modelos.

Nesse sentido, a fabricante norte-americana Seagate, que é uma das mais populares neste segmento, quer mostrar que é capaz de produzir discos rígidos que vão ao encontro das necessidades dos clientes e, como tal, tem planos para lançar modelos de 22 TB e 24 TB já durante este primeiro semestre de 2023 e de até 50 TB até ao final de ano.

Esta aposta no segmento dos discos rígidos pode ser extremamente importante neste mercado, podendo reabilitá-lo e torná-lo mais apelativo para os consumidores. Os planos da Seagate também foram reajustados, pois inicialmente a empresa pensava lançar estes HDD de até 50 TB apenas em meados de 2026.

Estaria interessadno num disco HDD de 50 TB?