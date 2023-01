O mercado tecnológico tem ao dispor do consumidor uma enorme variedade de produtos. Contudo, no que respeita ao armazenamento, os utilizadores podem escolher entre os discos SSD e os discos HDD.

No entanto, não é novidade para ninguém que os SSD têm tido uma procura maior. E as mais recentes informações indicam que as vendas dos HDDs já caíram para quase metade no ano passado de 2022.

Discos HDDs em queda...

Já são várias as notícias que mostram as vantagens dos discos SSD (unidades de estado sólido) em relação aos tradicionais discos rígidos HDD, sendo que um dos estudos mais recentes indica que os discos em estado sólido são mais confiáveis. Já os HDDs viram o seu preço cair em 87% desde que o primeiro SSD para PC chegou ao mercado. Para além disso, numa das nossas últimas questões, 87% dos leitores consideraram que a compra de discos SSD é a melhor escolha atualmente.

E há agora novos dados que comprovam a queda dos discos rígidos. De acordo com as informações recentes, descritas num novo relatório do analista Trendfocus, no ano de 2022 as vendas dos discos HDDs caíram para quase metade. Os detalhes indicam que as maiores empresas do setor, nomeadamente a Toshiba, a Seagate e a Western Digital, apresentaram uma redução estimada entre 40,5% a 42,5% nas vendas destes equipamentos.

Tal como vemos pela tabela (via Tom's Hardware) as vendas de discos rígidos da Seagate caíram cerca de 43,7%, enquanto a Western Digital assinala uma queda de 43%. Já a japonesa Toshiba foi a marca que apresentou a menor taxa de queda, com 39,3%. Estes valores são estimados, mas acabam por ser expressivos do estado atual do mercado dos HDDs.

Anteriormente, uma outra analista, a Trendforce, revelou que 92% dos computadores portáteis vendidos em 2022 tinham um disco SSD e as estimativas indicam que essa percentagem deve aumentar para 96% neste ano de 2023.

Por outro lado, embora este cenário possa parecer catastrófico, os discos HDD ainda são uma peça fundamental no segmento empresarial e dos servidores, uma vez que oferecem uma maior capacidade de armazenamento.