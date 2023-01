Samsung suspende a produÃ§Ã£o dos seus chips de memÃ³ria NAND Flash em 90%

A situação no mundo da indústria tecnológica não está nada fácil. Isto porque a inflação, recessão económica, as dificuldades financeiras das empresas e dos consumidores têm levado a que sejam feitas várias mudanças no setor.

A mais recente informação do ramo revela que a Samsung interrompeu a produção nas suas fábricas e reduziu o fabrico de chips de memória NAND Flash em 90%.

Samsung para produção de chips de memória em 90%

Não está nada famosa a situação na indústria tecnológica e as grandes empresas do setor são chamadas a criar alternativas estratégicas de forma a conseguirem lidar e contornar a situação. Já aqui falámos de várias situações nesse sentido, onde as marcas reduzem a produção de produtos e até baixam o preço dos mesmos para tentar ultrapassar esta fase difícil.

Neste sentido, e pela primeira vez, a Samsung reconhece que a procura é quase inexistente no setor das memórias NAND Flash e, portanto, decidiu adotar uma atitude radical ao parar as suas fábricas e reduzir a produção desdes chips em 90%.

Realmente esta é uma situação inédita onde a gigante sul-coreana contará apenas com 10% da sua produção destes chips. Tal significará que muita da força de trabalho da empresa poderá ser dispensada, demitida ou até ser mandada para casa sem salário.

Em concreto, a Samsung suspendeu a produção das suas duas fábricas de memórias em Xi'an, na China, as quais são responsáveis de abastecer uma grande parte do mundo com diferentes modelos de chips 3D. Contudo, esta suspensão inicialmente estava prevista para ser mais leve, ou seja, uma paragem na ordem dos 42,5%, no entanto a fabricante optou por ir mais longe e cortar o fabrico em incríveis 90%.

Só essas duas fábricas representam a entrega de um total de 15% dos chips a nível global. Assim, esta redução pode significar um problema nos componentes necessários, nomeadamente so ramo dos discos SSD e smartphones. Para além disso, com este cenário estima-se que nos próximos temos haja algumas consequências para o consumidor, nomeadamente o aumento significativo do preço dos equipamentos.