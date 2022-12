Preço dos discos HDD já caiu 87% desde que chegou o primeiro SSD para PC

No segmento do armazenamento, temos atualmente ao dispor discos HDD e discos SSD. Os primeiros acabam por ser mais tradicionais, enquanto que os segundos começam a ganhar cada vez mais terreno. Alguns estudos também contribuem para essa escolha dos utilizadores, onde alguns concluem que os SSDs acabam por ser mais confiáveis.

Agora, os dados mais recentes mostram que o preço dos discos HDD já caiu 87% desde que o primeiro SSD chegou para os computadores.

HDDs estão 87% mais baratos desde que chegou o 1º SSD para PC

Os discos HDD estão a ficar cada vez mais para trás quando se trata de uma escolha de discos, enquanto que os SSD ganham gradualmente mais terreno. E de acordo com as últimas informações, os discos rígidos tradicionais já estão 87% mais baratos desde que o primeiro SSD chegou para PC, há 13 anos. Para além disso há também a indicação de que no próximo ano de 2023, os HDDs vão vender menos quantidades do que nunca.

Embora os SSDs sejam mais caros, conseguem oferecer um tamanho e peso menores do que os outros, características que grande parte dos utilizadores procuram. Assim, há uma crescente tendência para a escolha dos Solid-State Drive, o que nos faz pensar se, a médio e longo prazo, os HDDs não poderão desaparecer definitivamente. Por outro lado parece haver uma resistência para que isso não aconteça em breve.

Segundo os últimos dados deste setor, no terceiro trimestre deste ano ainda foram enviadas várias unidades de discos HDD ao nível global, mais concretamente 38,39 milhões de exemplares. No entanto, tal também representa uma queda de 14% face ao trimestre anterior.

Basta fazermos uma breve pesquisa nas lojas tecnológicas para conseguimos perceber que os preços dos discos HDD está significativamente mais baixo do que estava há alguns anos. Portanto, pode esta ser uma boa opção de compra atualmente para quem prefere estes produtos, embora possa haver mais vantagens a médio e longo prazo na aquisição de um SSD.

Assim, deixamos a questão: SSD ou HDD?