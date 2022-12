Cubot prepara-se para o final de ano com grandes promoções nos seus smartphones

O ano está a chegar ao fim e esta época acaba por ser de grande consumismo, seja para presentear a família e amigos, seja para se presentear a si próprio depois de um ano de trabalho e luta, ainda mais num ano difícil como foi 2022.

Se o seu desejo de consumo é um smartphone, a Cubot preparou uma campanha de promoções para este final de ano.

Cubot Pocket 3

O Cubot Pocket 3 tem um ecrã de 4,5" e pesa apenas 135g. O SoC que integra é o Helio G85, tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. A sua bateria é de 3000 mAh, tem NFC e já vem com Android 12.

A câmara principal e única na traseira é de 20 MP e a frontal é de 5 MP. Suporta dois cartões nano SIM em simultâneo e suporta tecnologia como NFC, GPS, Wi-Fi ou Bluetooth.

O mini smartphone Cubot Pocket 3 está disponível por apenas 136€ (IVA incluído), utilizando um cupão de desconto disponível na página do produto. O envio é feito a partir de Espanha, com entrega ainda este ano.

Cubot Pocket 3

KingKong Mini 3

Da série mini existem também o rugged phones, e o mais recente é o Cubot KingKong Mini 3 que traz finalmente NFC, cada vez mais usado para pagamentos. Mas este smartphone ainda se destaca pelo pequeno ecrã de 4,5" FullHD, e pelo seu processador Helio G85 com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Na traseira tem uma única câmara de 20 MP e na frente, a câmara de selfies é de 4,5".

Sendo este um smartphone robusto, além da estrutura mais resistente a quedas que um smartphone comum, ainda é à prova de água e poeiras, com certificado IP65. A traseira ainda surpreender pelo seu design arrojado e que reflete a luz criando um efeito surpreendente.

A bateria tem capacidade de 3000 mAh, vem com Android 12, Bluetooth 5.0, é dual-SIM LTE e suporta ligações GPS.

O rugged phone Cubot KingKong Mini 3 está disponível por apenas 149€ (IVA incluído), utilizando um cupão de desconto disponível na página do produto. O envio é feito a partir da Polónia, com entrega rápida e segura.

Cubot KingKong Mini 3

Cubot Note 30

O Cubot Note 30 é o modelo mais comercial apresentado pela fabricante, dadas as suas características de design. Tal como indicado, é um smartphone de baixo custo, pelo que as especificações correspondem às exigências das gamas de entrada.

Tem ecrã de 6,51" com resolução HD e um processador MediaTek Helio P35. Vai ser lançado com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, podendo este ainda ser expandido por cartão microSD.

Vem equipado com Android 12 de fábrica, sem muitas aplicações instaladas, além das necessárias. A bateria é outro aspeto importante e o Cubot Note 30 tem uma de 4000 mAh. Na traseira existe uma câmara de 20 MP e ainda mais duas que irão auxiliar no momento da captação, mas quando a essas não são dados grandes detalhes. A câmara frontal é de 8 MP.

O novo smartphone Cubot Note 30 está disponível por cerca de 105€ (IVA incluído), utilizando um cupão de desconto disponível na página do produto. O envio é feito a partir da China, com entrega em cerca de 1 mês, sem taxas adicionais na entrega.

Cubot Note 30

Cubot P60

O Cubot P60 tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, com um processador octa-core, o que irá garantir um desempenho interessante nesta faixa de preços.

A fabricante já apresentou também outros pormenores como o tamanho de ecrã que será de 6,52" com resolução HD+. A bateria terá uma capacidade de 5000 mAh, para uma boa autonomia.

O smartphone Cubot P60 virá também equipado com Android 12 e, tal como noutros modelos, a interface de utilizador não traz aplicações inúteis, vindo apenas com as aplicações básicas e necessárias ao funcionamento inicial.

Há ainda a indicação de que o smartphone terá uma câmara principal de 20 MP e uma frontal, para selfies, de 8 MP (estando colocada um recorte em gota, acima do ecrã.

O smartphone Cubot P60 tem um preço de apenas 120€ (IVA incluído), utilizando um cupão de desconto disponível na página do produto. O envio é feito a partir da Polónia, com entrega rápida e segura.

Cubot P60

Além destes smartphones disponíveis com preços promocionais de final de ano, poderá encontrar a gama completa também com descontos. Veja na loja oficial da Cubot no AliExpress.