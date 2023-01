Sons pornográficos numa transmissão de futebol da BBC! O que era?

Com as transmissões online e redes sociais, às vezes acontecem situações "bizarras" que são... publicadas. Fotos estranhas, vídeos que apanham mais do que devem... tudo aparece na internet.

Recentemente, durante a transmissão de jogo de futebol, a BBC estava também a transmitir "sons pornográficos". Qual a explicação?

Sons pornográficos provenientes de um telemóvel...

A culpa é, aparentemente, da tecnologia. A televisão pública britânica BBC já veio pedir desculpa pelo sucedido, pois na transmissão do jogo da Taça da Inglaterra de futebol eram também ouvidos sons pornográficos.

Segundo a BBC, os sons eram provenientes de um telemóvel. Gary Linker publicou um tweet com a imagem do telemóvel do qual "saiam" os sons pornográficos. Tratava-se de uma sabotagem.

A BBC não achou muita piada e divulgou um comunicado onde pede desculpa: “Pedimos desculpas a qualquer telespetador ofendido durante a transmissão em direto do jogo de futebol esta noite”.

“Jarvo”, nickname de um Youtuber revelou no Twitter que tinha sido o autor de tal ação. “Jarvo” publicou um vídeo no qual liga para o telemóvel para ativar os tais "sons pornográficos".

De referir que o Youtuber foi banido em outubro de todos os eventos desportivos em Inglaterra e no País de Gales durante dois anos após invadir um jogo particular de críquete entre as seleções inglesa e indiana em setembro de 2021 e interromper o batedor inglês Jonny Bairstow.