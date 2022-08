Discos SSD emitem duas vezes mais dióxido de carbono do que os HDD

O aparecimento dos discos SSD trouxe várias vantagens aos utilizadores, é esse é um facto que praticamente ninguém nega. E embora os discos HDD continuem a ser líderes, as suas vendas já não são o que eram.

No entanto há agora um problema que todos devemos enfrentar, pois as últimas informações indicam que os discos SSD emitem duas vezes mais de dióxido de carbono (CO2) do que os discos rígidos.

Quando comparamos os discos SSD aos HDD conseguimos determinar várias diferenças. E tirando o facto de que nos HDD conseguimos um valor bem mais acessível por Gigabyte, os SSD acabam por ser superiores em praticamente todos os outros aspetos, nomeadamente o desempenho e o consumo energético.

Mas há um aspeto no qual os discos SSD são superiores mas pelos piores motivos: a sua emissão de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera é duas vezes superior à dos HDD.

SSD emitem mais dióxido de carbono do que os HDD

Se inicialmente se poderia pensar que um SSD sendo menor, com um consumo de energia mais reduzido, menos materiais necessários no seu fabrico, entre outros, poderia ser mais amigo do meio ambiente, um recente estudo veio mostrar o contrário.

Dois investigadores da Universidade de Wisconsin (EUA) juntamente com a Universidade British Columbia (Canadá) revelaram que tanto os discos SSD como os HDD emitem CO2 mas de formas diferentes. Por um lado, nos discos rígidos a energia consumida para a mesma capacidade de armazenamento (1TB) em cinco anos é quase o triplo, ou seja 183,9 KWh a 5 anos e 367,9 KWh a 10 anos, contra 56,9 KWh e 113,8 KWh, respetivamente, nos SSD.

Mas se estes dados poderiam ser um ponto a favor dos SSD, os investigadores quiseram ir mais longe e analisaram o processo da construção de todas as partes do fabrico de ambos os equipamentos. E os resultando mostram que o fabrico de um SSD gera quase o dobro das emissões de CO2 comparativamente ao fabrico de um HDD.

E através da soma dos totais do OPEX (custo permanente para a operação do produto) e do CAPEX (gastos ou geração na manutenção ou criação) verifica-se que os HDD emitem um total de 99,6 Kg de CO2 em 5 anos, enquanto que os SSD emitem 184 Kg. E se aumentarmos esse período para 10 anos, então temos os HDD a emitir 199 Kg de CO2 conta uma impressionante quantidade de 369,2 Kg nos SSD.

Como sugestões para tentar contornar este problema ambiental, os investigadores sugerem que se use os discos SSD por mais tempo quanto possível, de forma a evitar a produção de uma grande quantidade de novas unidades. Já para as fabricantes, o conselho é uma maior utilização de NAND Flash e SLC, sobretudo porque os componentes se degradam menos e, como tal, também duram mais tempo.

