HDD venderam menos 33% em relação ao ano passado. Será o fim dos discos rígidos?

Com o aparecimento dos discos SSD (Solid State Drives), muitos utilizadores passaram a usar este formato. No entanto uma percentagem significativa manteve-se fiel aos discos rígidos HDD (Hard Disk Drive), uma vez que estes também acabavam por ser mais vantajosos ao nível do preço.

Mas as últimas notícias deste setor indicam que o mercado de vendas de discos HDD sofreu uma queda de 33% comparativamente ao ano passado. E há quem já ponha mesmo a questão se não será o fim destes equipamentos.

Discos HDD sofrem queda de 33% nas vendas

Segundo as mais recentes informações reveladas pelo Storage Newsletter, o mercado dos discos rígidos apresentou agora os piores números alguma vez esperados. Os dados mostram que as vendas dos HDDs sofreram uma significativa queda a rondar os 33% face ao ano passado de 2021, e todas as fabricantes destes equipamentos notaram, no geral, uma diminuição abrupta na procura por estes discos.

A queda de 33% é uma comparação ano a ano, no entanto também se verifica uma baixa de 16% nas vendas do segundo trimestre deste ano em relação aos primeiros três meses. E os detalhes adiantam que esta queda nas vendas se verifica essencialmente nos discos HDD para o consumidor doméstico, mantendo-se, por sua vez, alguma estabilidade nas vendas para o segmento empresarial.

Se recuarmos no tempo, verificamos que em 2010 houve um recorde de vendas destes equipamentos, tendo sido vendidas 651 unidades durante esse ano, o que correspondia a uma média de 162 milhões de vendas por cada trimestre. Mas hoje, em cada três meses são vendidos em média cerca de 45 milhões de discos rígidos.

Em termos concretos, a líder Seagate, que conta com 44,7% deste mercado, vendeu menos 13,8% de discos HDD entre abril e junho de 2022 comparativamente ao primeiro trimestre. E numa comparação ano a ano, essa queda foi de 29,7%. Já a Western Digital, com 37,2% de participação, vendeu menos 16,5% de unidades ao nível do trimestre e menos 34,6% face ao ano anterior. A Toshiba, que detém cerca de 18,1% do mercado, sofreu uma queda de 20,2% em relação aos primeiros meses do ano e uma abrupta descida de 42,8% de vendas face a 2021.

Com este panorama, muitos colocam já a questão sobre o futuro dos discos rígidos, sobretudo por haver muitos utilizadores a usarem outras alternativas.

Será este o fim dos HDDs?

