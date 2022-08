Apesar do Netflix ser o serviço de streaming mais conhecido, a verdade é que existem mais propostas no mercado, igualmente interessantes. Estas competem de forma feroz, procurando ganhar o seu espaço e cativar utilizadores pagantes.

Se até agora o domínio neste mercado era claramente do Netflix, as coisas estão a mudar de forma muito rápida. Do que anunciou, o Disney+ roubou este lugar de topo e é agora o líder, pelo menos no número de utilizadores e subscritores.

Há um novo líder no mercado de streaming

Têm sido notórios os problemas que o Netflix tem tido para manter os seus utilizadores. Este serviço de streaming tem perdido de forma constante utilizadores, com as culpas a serem mostradas de forma clara e com planos para inverter esta situação.

Na sua apresentação de resultados, o Disney+ surpreendeu o mercado, os analistas e muitos utilizadores com uma nova informação. Este serviço de streaming adicionou 14,4 milhões de utilizadores no último trimestre, elevando o valor global para mais de 152 milhões.

Disney+ bateu claramente o Netflix

Este serviço de streaming adicionou 14,4 milhões de assinantes no último trimestre, elevando o valor global para mais de 152 milhões. Se forem considerados os restantes serviços de streaming da Disney, que incluem Hulu , Disney+ e Star, a empresa superou a Netflix em assinaturas de streaming.

Em todas as suas plataformas de streaming, a Disney tem mais de 221 milhões de assinantes em todo o planeta. No último relatório trimestral da Netflix, a empresa registou 220,7 milhões de assinantes globais de streaming. Com estes novos dados, a Disney assumiu oficialmente a liderança no mercado do streaming.

Número de utilizadores pode mudar em breve

Há algumas mudanças a caminho do Disney+ para um futuro próximo. Em dezembro este serviço deverá passar a ter uma versão suportada por anúncios. Infelizmente, esta nova proposta custará o mesmo que a versão atual e sem anúncios, já que a edição base recebe um aumento de preço.

Com todos os problemas que o Netflix tem tido, este era um cenário quase natural de acontecer. As medidas para impedir esta situação estão a ser tomadas e por isso o Disney+ precisa de reagir para não perder o domínio no mercado de streaming agora conquistado.