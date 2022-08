Conheça a lista dos discos rígidos com mais falhas no segundo trimestre de 2022

Os discos rígidos continuam ainda a ter o seu destaque no mercado dos equipamentos tecnológicos. No entanto, dados recentes mostram que este setor sofreu uma queda nas vendas na ordem dos 33% face ao ano passado.

Para além disso, as últimas informações dão a conhecer a lista dos discos HDD com mais falhas durante o segundo trimestre de 2022. Venha então conhecê-los e verificar se o seu está nesta lista.

Os discos rígidos com mais falhas no 2º trimestre deste ano

Quando o utilizador toma a decisão de comprar um disco rígido, a sua intenção é optar por um bom equipamento que possa garantir o armazenamento e a segurança dos seus dados, por um longo período de tempo. Mas, infelizmente, nada no mundo tecnológico é 100% perfeito e estes produtos, assim como outros de diferentes setores, estão sempre em risco de apresentar algum problema.

Nesse sentido, um recente relatório desenvolvido pela empresa Backblaze indica quais os modelos dos discos HDD que apresentaram mais falhas durante o segundo trimestre deste ano. Nesse período, a empresa de pesquisa fez a monitorização de um total de 219.444 unidades de discos HDD e SSD, mas relativamente aos HDD foram ao todo 215.424 modelos analisados. Destes, 413 modelos usados para testes foram eliminados, restando assim 215.011 unidades analisadas.

Portanto, na imagem seguinte podemos ver os modelos de disco rígidos que apresentaram mais falhas no segundo trimestre. Na lista existem vários modelos da marca HGST, da Seagate, alguns da Toshiba e também da Western Digital.

Estes discos HDD totalizaram mais de 19 milhões de dias em uso, o que resultou em 763 unidades que apresentaram falhas e que corresponde a uma taxa de falha de 1,46%. No primeiro trimestre de 2022 essa taxa foi de 1,22% e no segundo trimestre de 2021 foi de 1,01%. E muita da culpa reside na idade dos discos, o que afeta significativamente a sua vida útil.

A Seagate lidera o índice de falhas, embora as restantes marcas também apresentem alguns valores significativos. No entanto, em concreto, os discos com mais falhas no 2º trimestre deste ano foram:

Seagate ST14000NM0138 HD 14 TB com 5,64%

Seagate ST12000NM007 12TB com 5,01%

Seagate ST4000DM000 4TB com 3,42%

Toshiba MG08ACA16TE 16TB com 2,79%

E quais são os discos que mais falham ao longo da sua vida útil?

Para além dos meses de abril a junho, a empresa também revelou a lista dos discos rígidos que mais falham ao longo de toda a sua vida útil. Pode ver os resultados na imagem seguinte.

Portanto, os modelos que mais falham ao longo da sua vida útil são o HGST HUH728080ALE604 de 8TB com 6,26%; o Seagate ST14000NM0138 de 14TB com 4,86%; e o Toshiba MG08ACA16TA de 16TB com 3,57%.

O seu disco rígido está na lista?