O WhatsApp continua a ser uma das apps e serviços preferidos no que toca à comunicação na Internet. As suas funcionalidades estão ao nível do que os utilizadores pretendem e está em constante melhoria e otimização.

Com os grupos a serem uma das funcionalidades cada vez mais usadas, é natural que surjam cada vez mais novidades nesta área. Isso pode ser visto novamente agora, com uma novidade, que finalmente permite saber quem andou nos diferentes grupos do WhatsApp.

Grupos têm sido uma prioridade neste serviço

Os grupos do WhatsApp são uma das formas mais perfeitas para mostrar a capacidade deste serviço. Permitem reunir dentro de uma sala virtual grupos de diferentes utilizadores, agrupados por temas ou interesses, sempre geridos por administradores.

Esta funcionalidade está a ser melhorada ao longo dos últimos meses, com algumas novidades importantes. A ideia tem sido melhorar a gestão destes grupos e assim dar aos administradores um maior controlo para agilizar todos os processos.

Administradores com maior controlo no WhatsApp

A mais recente novidade segue esta linha e garante aos administradores ter acesso a mais informação, que pode ser útil para a sua tarefa. Desta vez incide sobre quem esteve nos grupos do WhatsApp ao longo do tempo.

A nova opção que surge agora aos administradores dos grupos do WhatsApp, na zona das definições, e permite ver a lista dos utilizadores que esteve antes nestes canais. A informação é direta, com os nomes dos utilizadores e com a data em que saíram.

Lista dá toda a informação útil necessária

Importa destacar que esta não é uma informação permanente, mas terá um limite máximo de tempo para os registos dos utilizadores dos grupos. Na prática isto significa que a lista terá apenas informação dos últimos 60 dias.

Esta ferramenta está agora a chegar na versão beta e a ser alargada a todos os utilizadores, para gestão dos grupos onde são administradores. É informação útil e importante para esta gestão, mostrando finalmente quem andou nos grupos e quem saiu ou foi removido.