A lista dos smartphones Android mais poderosos do momento foi revelada

Comprar um novo smartphone implica conhecer o mercado e o que este tem para oferecer aos utilizadores em termos de equipamentos. Se as marcas são muitas, também o número de dispositivos é elevado e cobre muitas das áreas disponíveis.

Para ajudar os utilizadores, surgiu agora uma lista que é esperada por todos. A Antutu revelou os seus dados referentes ao mês de julho, no mercado global, e finalmente podemos conhecer os smartphones Android mais poderosos do momento.

Seguindo o que é a sua tradição, a Antutu revelou agora a sua lista dos smartphones mais poderosos no mercado, em diversas categorias. Esta reúne as propostas que podem ser compradas no mercado global e que melhores pontuações apresentam.

Na primeira lista, a da gama alta do universo Android, temos a liderar o conhecido ROG Phone 6 Pro, com 18 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, e equipado com o SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Este é seguido por outro Asus, o Zenfone 9. O top 3 é fechado com o Red Magic 7 da nubia, o primeiro a não ter o novo SoC da Qualcomm.

A lista segue com propostas Android equipadas com o SoC Snapdragon 8 Gen 1, estando no meio desta apenas o vivo X80, equipado com o MediaTek Dimensity 9000.

Na gama abaixo, outra tabela de smartphones que a Antutu oferece, o domínio está no OnePlus 10R, seguido depois pelo e OPPO Reno8 Pro 5G. Ambos estão equipados com o SoC Dimensity 8100, que boas provas tem dado nesta classe.

O resto da lista está, maioritariamente, dominada pelo SoC intermédio da Qualcomm, o Snapdragon 870. Nesta tabela, a versão 8100-Max que equipa o OnePlus 10R tem uma vantagem pequena sobre a proposta normal da Mediatek.

Por fim, e na gama média, temos uma tabela mais equilibrada. Aqui temos as 7 primeiras posições todas equipadas com os SoC Snapdragon 778G e 780G da Qualcomm, ficando o final da lista para duas propostas da Mediatek.

Em termos de marcas, temos a liderar o novo Nothing Phone (1), seguido depois pelo iQOO Z5 e o realme GT Master. Temos depois 2 Xiaomi (11 Lite e 11 Lite 5G) e Huawei NOVA 9 e o Samsung Galaxy A52s 5G.

Espera-se que as listas mudem já no mês de agosto, com a chegada de mais smartphones equipados com o novo SoC Snapdragon 8+ Gen 1 da Qualcomm. Há ainda mais propostas, a quererem conquistar o seu lugar e com hardware capaz de os colocar bem posicionados na lista de smartphones Android mais poderosos da Antutu.