Recorda-se do rei da fotografia? Huawei Pura 70 Series já está disponível em Portugal

A Huawei tem mostrado ser capaz de entregar propostas altamente competentes, conquistando o mercado de forma consistente. Agora, Portugal poderá testemunhar mais uma prova da mestria da marca, com a chegada ao país da gama Pura 70 Series: as novas apostas no segmento premium destacam-se pela elevada qualidade da câmara.

A Huawei apresenta a Huawei Pura 70 Series, a mais recente adição à emblemática Huawei P Series. Os novos smartphones introduzem um conjunto de características inovadoras na indústria da fotografia digital e são acompanhados por um novo design. O Pura 70, Pura 70 Pro e Pura 70 Ultra estão disponíveis no mercado português a partir de hoje.

Esta P Series distingue-se pela combinação entre design e qualidade da imagem, liderando continuamente as tendências do desenvolvimento da fotografia digital. De forma a acompanhar a evolução, a série foi reinventada e dá agora origem à Huawei Pura, que herda as principais características da P Series e explora uma nova estética, apresentando capacidades fotográficas melhoradas e um desempenho poderoso.

Inspirada no mote "Fashion Forward", a nova série da Huawei incorpora um design premium, com linhas minimalistas e modernas. O topo de gama, Pura 70 Ultra, exibe um padrão axadrezado inspirado nas estrelas, gravado em pele vegan para criar uma textura delicada.

Huawei muniu-se de um novo conjunto de câmaras

Desde o seu lançamento, a Huawei P Series tem demonstrado uma evolução significativa no que se refere à qualidade fotográfica. Agora, é a vez da Pura 70 Series dar o passo em frente e revolucionar no campo da imagem móvel. Graças à combinação da nova geração da Ultra Lighting XMAGE Camera e do novo XD Motion Engine, é possível fotografar de forma instantânea e ultrarrápida, mantendo a nitidez, até dos detalhes.

O Huawei Pura 70 Ultra utiliza a câmara Pop-out Ultra Lighting, com um sensor de 1 polegada e a abertura física de F1,6. Em conjunto com o Huawei XD Motion Engine, é capaz de capturar objetos em movimento até 300 km/h. Além disso, a câmara principal do smartphone conta com uma estrutura de câmara retrátil, através do sistema avançado de transmissão rotatória, e suporta OIS com deslocamento do sensor de 1 polegada, que melhora a estabilização da imagem em 67%.

O Pura 70 e o Pura 70 Pro contam com uma nova geração da câmara Ultra Lighting. A câmara principal dos smartphones tem um sensor de 1/1,3 polegadas e uma abertura física de F1,4, o que permite uma grande entrada de luz. Apresenta um mecanismo de alta precisão e estabilidade, que produz uma focagem melhorada em 100%, e o ângulo anti vibração foi aumentado em 91%, permitindo a captação de detalhes nítidos mesmo em cenários de fotografia rápida.

O Pura 70 Pro e o Pura 70 Ultra estão ambos equipados com a nova Ultra Lighting Macro Telephoto Camera, que possui uma abertura de F2,16, a maior da indústria no que toca a câmaras teleobjetivas periscópicas em smartphones, o que proporciona uma excelente capacidade de captação de luz e uma melhor qualidade de imagem.

Os modelos dispõem também de uma câmara Ultra Lighting Macro, que suporta uma distância mínima de focagem de 5 cm para disparos de teleobjetiva e um zoom macro de 35x.

Os três modelos da Huawei Pura 70 Series abrangem um vasto intervalo de zoom, desde grande angular a telefoto. O Pura 70 suporta um intervalo de zoom de 100x (0,5x~50x), enquanto o Pura 70 Pro e o Pura 70 Ultra suportam um intervalo de zoom de 200x (0,5x~100x). Os três smartphones incluem ainda um novo modo de otimização de imagens, que utiliza o motor de alta qualidade de imagem XD Fusion Pro.

Delicado e elegante, mas ultra resistente

Todos os modelos da Huawei Pura 70 Series estão equipados com a nova geração do ecrã Huawei X-True, caracterizado por ser ultra nítido a 460ppi e emitir até 2500 nits de brilho. Apresenta uma alta taxa de atualização adaptativa LTPO 1-120H, que permite ajustar de forma inteligente a taxa de atualização do ecrã de acordo com as necessidades do utilizador, proporcionando uma experiência visual fluída e confortável.

Produzidos com o Super Durable Kunlun Glass, o Pura 70 e o Pura 70 Pro mostram uma melhoria de 100% na dureza do vidro, sendo significativamente mais resistente a quedas. Por sua vez, o topo de gama Pura 70 Ultra estreia o Crystal Armor Kunlun Glass, criado através da combinação do Super Durable Kunlun Glass com a tecnologia antiriscos Crystal Armor, que utiliza um material inovador de carbono de diamante amorfo altamente transparente, com maior dureza e ultra resistência a riscos.

Autonomia de bateria e velocidade de carregamento otimizadas

A Huawei Pura 70 Series alcançou um equilíbrio perfeito entre a autonomia da bateria e a velocidade de carregamento, enquanto mantém uma construção fina e leve. Os três smartphones vêm com o novo EMUI 14.2, que apresenta atualizações na interface, para uma utilização ainda mais simples e intuitiva.

O Huawei Pura 70 combina uma bateria de 4900 mAh num corpo compacto de apenas 7,95 mm de espessura e suporta o carregamento com fios Huawei SuperCharge de 66W e o carregamento sem fios Huawei SuperCharge de 50W.

Por sua vez, o Pura 70 Pro introduz uma bateria de 5050 mAh num corpo de 8,4 mm de espessura e suporta carregamento com fios Huawei SuperCharge de 100W e o carregamento sem fios Huawei SuperCharge de 80W, que permite carregar 50% da bateria em apenas 15 minutos.

Já o Pura 70 Ultra incorpora uma poderosa bateria de 5200 mAh num corpo de apenas 8,4 mm de espessura. Combinando o carregamento com fios Huawei SuperCharge de 100W e o carregamento sem fios SuperCharge de 80W, garante uma utilização duradoura.

Preço e disponibilidade

Modelo Huawei Pura 70 Huawei Pura 70 Pro Huawei Pura 70 Ultra PVRP Desde 999,00 € Desde 1199,00 € Desde 1499,00 € Oferta de lançamento Huawei FreeBuds Pro 3 e cupão de desconto no valor de 99€ para o Pack Huawei Pura 70 e Huawei Watch GT 3 Huawei FreeBuds Pro 3 e cupão de desconto no valor de 99€ para o Pack Huawei Pura 70 e Huawei Watch GT 3 Huawei FreeBuds Pro 3 e cupão de desconto no valor de 99€ para o Pack Huawei Pura 70 e Huawei Watch GT 3 Cores Branco e Preto Branco e Preto Preto e Castanho

