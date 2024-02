PACE: o avançado satélite que a NASA lançou para estudar a saúde da Terra

A NASA lançou com sucesso o satélite PACE, que possui instrumentos projetados para medir dados importantes sobre o aquecimento global.

As alterações climáticas têm dado de si e importa estudá-las e percebê-las. Assim sendo, a NASA lançou em órbita um novo e avançado satélite, que lhe permitirá medir com maior precisão os efeitos das alterações climáticas no nosso planeta.

De nome PACE, sigla para Plankton, Aerosol, Climate and Ocean Ecosystem, a máquina, que protagoniza uma missão na qual a NASA pensa há 20 anos, foi lançada ontem, quinta-feira (08), a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9 a partir da base de Cabo Canaveral, na Flórida.

O PACE ajudar-nos-á a aprender, como nunca, como as partículas na nossa atmosfera e oceanos podem identificar os principais fatores que impactam o aquecimento global.

Explicou o administrador da NASA, Bill Nelson.

A agência espacial confirmou a ativação do sinal do satélite cinco minutos após o lançamento.

Este satélite deverá morar a uma altitude de 676 quilómetros da Terra, durante pelo menos três anos, com a missão de estudar os oceanos e a atmosfera. O objetivo passa por examinar, diariamente, o planeta, recorrendo a dois instrumentos polarímetros, ferramentas projetadas para estudar como a luz solar interage com as partículas do ar.

Desta forma, os investigadores da NASA receberão novas informações sobre aerossóis atmosféricos, propriedades das nuvens e qualidade do ar em escalas local, regional e global.

NASA quer estudar a distribuição do importante fitoplâncton

O satélite, porém, possui um outro instrumento, que servirá para analisar os oceanos e outras massas de água através de um espetro de luz ultravioleta, visível e infravermelha próxima.

Por esta via, a agência americana conseguirá acompanhar a distribuição do fitoplâncton e, pela primeira vez a partir do espaço, identificar as comunidades destes organismos que estão presentes à escala global.

Considerando que o fitoplâncton absorve dióxido de carbono da atmosfera e converte-o em material celular, importa estudá-lo. Além disso, é essencial para o desenvolvimento de alguns ecossistemas aquáticos.

Embora a NASA já possua vários satélites e instrumentos de observação da Terra em órbita, "o PACE dará outra dimensão".

As oportunidades que o PACE oferecerá são muito interessantes e seremos capazes de usar essas tecnologias incríveis de maneiras que ainda não previmo. É verdadeiramente uma missão de descoberta.

Disse Jeremy Werdell, cientista do projeto PACE, num comunicado.

Este novo satélite é um dos vários esforços conduzidos pela NASA para enfrentar a emergência climática.