OpenAI atinge o marco de 2 mil milhões de dólares em receitas! E o crescimento não para

A OpenAI atingiu um marco importante em dezembro do ano passado - os seus primeiros 2 mil milhões de dólares em receitas. A start-up junta-se à Google e à Meta como uma das empresas tecnológicas de crescimento mais rápido de sempre. Além disso, a empresa espera duplicá-las em 2025.

A OpenAI, startup de IA por trás do ChatGPT, atingiu um marco significativo em dezembro do ano passado, ultrapassando os 2 mil milhões de dólares em receitas. Esta notícia, divulgada hoje pelo Financial Times, sublinha a notável trajetória de crescimento da empresa sediada em São Francisco.

Impulsionada pelo forte interesse de clientes empresariais que procuram integrar ferramentas de IA generativa nas suas operações, a OpenAI está otimista quanto às suas perspetivas de expansão das receitas. A empresa tem como objetivo mais do que duplicar as suas receitas até 2025, com base no sucesso do seu principal produto, o ChatGPT, que registou um crescimento substancial nos últimos meses.

Os números relatados anteriormente indicavam que a receita anual da OpenAI havia subido para 1.6 mil milhões em dezembro, acima dos 1.3 mil milhões em meados de outubro, em grande parte alimentada pela popularidade do ChatGPT.

Os investidores demonstraram uma confiança substancial no potencial da OpenAI, avaliando a empresa em mais de 80 mil milhões de dólares. Esta avaliação reflete o reconhecimento generalizado do papel fundamental da OpenAI na promoção da inovação no panorama da IA.

CEO da OpenAI também lidera iniciativas de semicondutores

Num desenvolvimento relacionado, Sam Altman, CEO da OpenAI, está a liderar uma iniciativa ambiciosa destinada a revolucionar a indústria global de semicondutores. Altman está alegadamente em discussões com potenciais investidores, incluindo o governo dos Emirados Árabes Unidos (EAU), para garantir o financiamento deste projeto transformador.

O projeto proposto procura dar resposta a desafios críticos que impedem o crescimento da OpenAI, nomeadamente a escassez de chips especializados, essenciais para o treino de modelos avançados de IA. A visão de Altman engloba a expansão da capacidade de fabrico de chips à escala global e a melhoria das infraestruturas de apoio ao desenvolvimento da IA.

Com estimativas que sugerem que a iniciativa pode exigir um investimento impressionante que varia entre 5 e 7 mil milhões de dólares, o ambicioso plano de Altman enfrenta obstáculos significativos. Contudo, os esforços para garantir o financiamento desta iniciativa sublinham o seu empenho em promover mudanças transformadoras.

Leia também: