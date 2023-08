Meta começa a bloquear notícias no Canadá por causa da lei que obriga a pagar aos editores

A Internet tem sido o palco para o acesso a vários conteúdos, desde a interação com os nossos amigos, como a pesquisa de informações. Mas os dados recentes indicam que a empresa Meta já começou a bloquear notícias no Canadá nas redes sociais Facebook e Instagram por causa da lei que obriga as gigantes da Internet a pagar aos editores.

Atualmente estamos habituados a saber as notícias através das redes sociais, como o Facebook e Twitter (que agora se chama X). E embora ainda haja quem compre o jornal em papel, também os meios de comunicação se obrigaram a ter uma forte presença online. Mas este fenómeno está a sofrer algumas alterações que podem mudar a forma como acedemos às notícias online.

Facebook e Instagram vão deixar de ter notícias no Canadá

De acordo com as informações avançadas pela Reuters, a empresa Meta Platforms de Mark Zuckerberg adiantou na passada terça-feira (1) que já começou a iniciar o processo para acabar com o acesso a notícias no Facebook e no Instagram para todos os utilizadores no Canadá. Esta decisão acontece como resposta à lei que exige que as gigantes da Internet paguem às editoras de notícias.

Os detalhes indicam que a Lei de Notícias Online, que foi aprovada pelo parlamento canadiano, irá forçar plataformas como a Alphabet (dona do Google) e a Meta a negociar acordos comerciais de conteúdos com editores de notícias do Canadá.

De acordo com Rachel Curran, diretora de políticas públicas da Meta no Canadá "as agências de notícias partilham voluntariamente conteúdo no Facebook e no Instagram para expandir o seu público e ajudar nos seus resultados. Por outro lado, sabemos que as pessoas que usam as nossas plataformas não nos procuram por notícias".

Por sua vez, a ministra do património canadiano, Pascale St-Onge, que é a responsável pelas negociações do governo do país com a Meta, disse em comunicado que esta medida "é irresponsável" e que as empresas "preferem impedir que os seus utilizadores acedam às notícias locais e de boa qualidade, em vez de pagar uma parte justa para as organizações de notícias". Também a transmissão pública canadiana CBC disse que esta atitude da empresa de Zuckerberg era "um abuso do seu poder no mercado".

Mas já no passado mês de junho a Meta e a Google disseram que iriam bloquear o acesso às notícias nas suas plataformas no Canadá.