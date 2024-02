Primeiro modelo da submarca da NIO iniciará a produção experimental em julho

A NIO não tem, ainda, o poderio que algumas marcas de automóveis já asseguram, mas, à semelhança de outras fabricantes chinesas, está a crescer e a traçar planos claros de expansão. O primeiro modelo da sua submarca, Alps, iniciará a produção experimental em julho deste ano.

No ano passado, a chinesa NIO apresentou a sua estratégia para o futuro. Nessa altura, deu a conhecer duas submarcas: a Firefly, que ficará a cargo dos carros elétricos de baixo custo; e a Alps, que ficará responsável pelo mercado que se situa entre o desta e o premium da NIO - onde encontramos a Tesla, por exemplo.

Conforme avançado pela imprensa chinesa, a NIO deverá lançar a sua marca Alps após o Ano Novo chinês, em março, e a produção experimental do seu primeiro modelo, apelidado DOM, deverá começar em julho.

DOM: o primeiro carro da submarca Alps da NIO

Os primeiros automóveis-piloto do modelo assinado pela Alps da NIO já estão a sair da linha de produção, na China. Trata-se de um SUV totalmente elétrico, com suporte para troca de baterias.

A fase SOP (start of production) segue-se normalmente três meses após os testes, pelo que se espera que o carro seja lançado algures em outubro. A produção em série prevê-se que inicie no segundo semestre do ano.

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, citadas pela 36kr, o objetivo da NIO é bastante agressivo, uma vez que a empresa espera entregar "dezenas de milhares" de unidades do DOM em apenas três meses, antes do final do ano.

O modelo DOM, bem como toda a gama Alps, assentará na plataforma de terceira geração da NIO, denominada NT 3.0. De acordo com a informação avançada, os veículos elétricos terão duas opções de bateria, 60 kWh e 90 kWh, e contarão com os motores elétricos desenvolvidos pela própria NIO.

O preço do primeiro modelo assinado pela Alps deverá rondar os 250.000 yuan (cerca de 32.700 euros) e, ao contrário dos carros da NIO, terá apenas um chip Orin e não terá LiDAR.

Alps da NIO tem mais um SUV para o mercado chinês

Segundo enumerado pela CarsNewsChina, o mercado dos SUV é um segmento sobrelotado na China. O Tesla Model Y domina-o na gama alta, seguido do Xpeng G6, do IM LS6, dos inúmeros SUV elétricos da BYD (Song L, Seal U e Sea Lion 07) e de dezenas de outros na gama média e baixa.

Além disso, a Li Auto, que assina modelos SUV de luxo, anunciou que lançaria novos modelos em 2024 no segmento dos 200.000 yuan (cerca de 26.000 euros).

