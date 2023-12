Mercedes-Benz e BMW unem-se para construir 7000 pontos de carga para carros elétricos

A BMW Brilliance e a Mercedes-Benz, duas incontornáveis do mundo automóvel, anunciaram uma parceria para a instalação de 7000 pontos de carga, na China.

Apesar de as parcerias entre gigantes do mundo automóvel não serem comuns, a BMW Brilliance, uma joint venture entre a BMW e a Brilliance Auto, e a Mercedes-Benz anunciaram que vão juntar-se para instalar 7000 pontos de carga para carros elétricos, na China.

O acordo, ainda sujeito a aprovação, resultaria na criação de uma empresa conjunta na qual a participação acionária seria de 50/50. O objetivo passa por instalar pelo menos 1000 estações de carregamento antes do final de 2026, isto é, instalar cerca de 7000 novos pontos de carga nas estradas chinesas até essa data.

As duas fabricantes já têm acordos de colaboração com outras empresas, na Europa, para desenvolver a rede IONITY, e também nos Estados Unidos da América.

Apesar de ainda carecer de aprovação, ambas as empresas anunciaram as suas intenções em comunicados de imprensa. Inicialmente, a partir de 2024, concentrar-se-ão nas "cidades-chave" com maiores vendas de carros elétricos. Depois, chegarão a mais cidades e regiões do país asiático.

Hoje em dia, a China já conta com mais de 2,5 milhões de pontos de carga públicos. Por lá, as fabricantes com mais pontos de carga são a NIO e a Tesla, sendo que a primeira possui também postos destinados à troca de baterias - uma alternativa que, inclusive, quer trazer para a Europa.