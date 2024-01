NASA confirma que 2023 foi o ano mais quente da história

O Instituto Goddard de Estudos Espaciais (GISS) da NASA declarou que 2023 garantiu o seu lugar na história como o ano mais quente de que há registo. O anúncio foi feito após uma extensa análise dos dados de temperatura global, que revelou um desvio preocupante de aproximadamente 1,2 graus Celsius acima da média para o período de referência.

Numa altura em que o mundo se debate com os impactos de fenómenos meteorológicos extremos, a subida do nível do mar e ondas de calor sem precedentes, o administrador da NASA, Bill Nelson, sublinhou a urgência de enfrentar a crise climática.

O relatório da NASA e da NOAA sobre a temperatura global confirma o que milhares de milhões de pessoas em todo o mundo sentiram no ano passado: estamos a enfrentar uma crise climática.

Afirmou Nelson.

A Administração Biden-Harris, juntamente com a NASA, está ativamente empenhada no combate aos riscos climáticos e na construção de comunidades resilientes.

O ano de 2023 testemunhou milhões de pessoas em todo o mundo a experimentar calor extremo, estabelecendo recordes mensais de temperatura global de junho a dezembro. Julho, em particular, destacou-se como o mês mais quente alguma vez registado. A anomalia global da temperatura da Terra foi cerca de 1,4 graus Celsius mais quente em 2023 do que a média do final do século XIX, quando se iniciaram os registos modernos.

NASA afirma que calor é provocado pelas emissões de combustíveis fósseis

O aquecimento excecional que estamos a sentir não é algo que tenhamos visto antes na história da humanidade. É impulsionado principalmente pelas nossas emissões de combustíveis fósseis e estamos a ver os impactos em ondas de calor, chuvas intensas e inundações costeiras.

Disse Gavin Schmidt, diretor do GISS, laboratório da NASA gerido pela Divisão de Ciências da Terra, que está associado ao Instituto da Terra e à Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade de Columbia, em Nova Iorque.

Apesar das provas conclusivas que ligam a tendência de aquecimento a longo prazo do planeta à atividade humana, os cientistas continuam a examinar outros fatores que contribuem para as alterações climáticas anuais ou plurianuais. Estes fatores incluem fenómenos como o El Niño, os aerossóis, a poluição e as erupções vulcânicas.

Um estudo recente concluiu que os aerossóis vulcânicos, ao refletirem a luz solar para longe da superfície da Terra, conduziram a um ligeiro arrefecimento global de menos de 0,1 graus Celsius no Hemisfério Sul após a erupção.

"São necessárias ações urgentes e contínuas"

A importância de ações urgentes e contínuas para combater as alterações climáticas foi sublinhada pela administradora adjunta da NASA, Pam Melroy.

O ano recorde de 2023 sublinha a importância de ações urgentes e contínuas para fazer face às alterações climáticas.

Afirmou Melroy.

Este comunicado de imprensa foi divulgado pela NASA. O conjunto completo de dados da NASA sobre as temperaturas da superfície global até 2023, juntamente com informações pormenorizadas sobre a análise, está acessível ao público no GISS.

Leia também: