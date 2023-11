Imagem do Dia da NASA mostra a Lua, Júpiter e Vénus em triângulo. Espreite aqui!

"Three Planets Rock" é o nome da Imagem do Dia para hoje, partilhada pela NASA, num arquivo que a agência espacial americana tem vindo a rechear, diariamente, desde 2015. Hoje, vemos a Lua, Júpiter e Vénus em triângulo.

A partir de um arquivo que a NASA tem vindo a rechear, diariamente, podemos encontrar impressionantes imagens. A de hoje, dia 14 de novembro, tem o título de "Three Planets Rock" e é assinada por Giovanni Passalacqua.

Na imagem, veem-se a Lua, Júpiter e Vénus a formar um triângulo, na primeiras horas do dia 27 de abril de 2022.

Os três corpos celestes parecem quase delinear a formação rochosa distinta perto do extremo sul da Sicília.

A compor o triângulo estão, segundo Liz Coelho, no website da NASA, três dos quatro objetos mais brilhantes visíveis no céu da Terra: Júpiter (à esquerda), Vénus (no centro) e a Lua.

Naquele dia, Vénus e Júpiter estavam separados por aproximadamente três graus e caminhavam em direção a uma conjunção próxima. Na descrição da Imagem do Dia da NASA, Liz Coelho explica que as conjunções de Vénus e Júpiter ocorrem cerca de uma vez por ano e são visíveis no leste antes do nascer do sol ou no oeste após o pôr do sol.

"A imagem em destaque foi tirada cerca de uma hora antes da chegada do objeto mais brilhante no céu da Terra – o Sol", concluiu Liz.