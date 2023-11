FOSSiBOT F101 Pro: um rugged phone com ecrã duplo e bateria de 10600mAh

Para os utilizadores mais aventureiros, os rugged phones são a melhor alternativa disponível no mercado, pela resistência que conseguem assegurar aos mais irreverentes. Assim sendo, conheça o FOSSiBOT F101 Pro que, além de chegar com dois ecrãs, está equipado com uma bateria de 10600 mAh.

O FOSSiBOT F101 Pro é o primeiro smartphone robusto de gama média com ecrã duplo. Este é uma versão atualizada, totalmente nova, do seu antecessor F101.

Além do ecrã duplo, que, claro está, destacamos, está equipado com um processador de oito núcleos, até 15 GB de RAM + 128 GB de ROM, bateria de 10600mAh, e câmara macro de 24MP + 5MP.

Especificações em destaque do FOSSiBOT F101 Pro Ecrã HD+ de 5,45" + ecrã IPS de 1,32"

Processador MediaTek MT8788 de oito núcleos

15 GB (8 GB + 7 GB) de RAM + 128 GB de ROM

Câmara traseira tripla de 24 MP + 5 MP + 0,3 MP

Câmara frontal de 8 MP

Bateria de 10600mAh, com carregamento rápido de 18W

Compatível com NFC

Certificado HAC (friendly para utilizadores com aparelhos auditivos)

Certificações: IP68/IP69K e MIL-STD-810H

Android 13

Apesar de partilhar parte do design com o F101, com ecrã resistente e aparência prática, este novo equipamento da FOSSiBOT é um upgrade significativo, em relação ao seu antecessor.

Em vez da coluna na parte traseira, o F101 Pro traz um ecrã redondo de 1,32 polegadas na parte superior traseira com resolução de 360*360.

O pequeno ecrã traseiro não serve apenas para mostrar a hora, mas serve para potencializar a bateria, uma vez que possui nove funções, para um uso otimizado:

Hora e data;

Nível da bateria;

Contador de passos;

Atalho para câmara de 24 MP;

Controlo de Música (play, pausa e troca);

Aceitar ou rejeitar chamadas;

Notificações e lembretes;

Cronómetro;

Gravador.

A par do conveniente segundo ecrã, o FOSSiBOT F101 Pro está equipado com processador de oito núcleos MediaTek MT8788 com 4* Cortex -A73 com frequência de 2,0 GHz e 4* Cortex -A53 com frequência de 2,0 GHz.

Relativamente à memória e ao armazenamento, garante 8 GB de RAM e 128 GB, respetivamente. O F101 Pro suporta expansão de até 7 GB de RAM para chegar a 15 GB de RAM, e extensão de armazenamento de 1 TB com cartão TF.

Sendo desenhado para os utilizadores mais irreverentes, o FOSSiBOT F101 Pro possui uma bateria de 10600mAh, com suporte para carregamento rápido de 18W. Além disso, com carregador rápido, fica totalmente carregado em três horas.

Em termos de câmara, o FOSSiBOT F101 Pro também é um achado para aqueles que gostam de registar todos os momentos: possui um sistema de câmara tripla na parte traseira, composto por uma câmara principal de 24 MP, uma câmara macro de 5 MP e uma câmara bookend de 0,3 MP.

Conforme não poderia deixar de ser, tratando-se de um rugged phone, este novo equipamento está certificado com IP68/IP69K e MIL-STD-810H, sendo à prova d’água, e resistente à poeira e ao choque.

Preço e disponibilidade

O novo smartphone FOSSiBOT F101 Pro está disponível com padrão em pele preta, ou nas cores preto ou laranja, por cerca de 128€ (IVA incluído), depois de aplicados os descontos automáticos do AliExpress. Veja tudo no site oficial da FOSSiBOT.

FOSSiBOT F101 Pro