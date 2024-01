Elon Musk tem uma forma de estar que dispensa, por vezes, as boas maneiras e até a necessária diplomacia. Opina sobre os assuntos que lhe apetece, por vezes até de forma despropositada, colocando mesmo em causa as suas empresas. Quando Musk tweetou que estava a considerar tornar a empresa de VE privada em 2018, os executivos da Tesla ficaram preocupados em particular com o facto de Elon Musk poder estar sob o efeito de drogas.

Elon Musk é polémico, quando acha que tem de ser, impulsivo e por vezes extemporâneo, conforme refere uma reportagem do The Wall Street Journal. Alguns executivos da SpaceX e da Tesla não acreditam que este comportamento seja apenas pela “personalidade forte” do multimilionário. Estes executivos entendem que certos comportamentos são o resultado do consumo de drogas ilícitas, incluindo cocaína, LSD, ecstasy e cogumelos.

Segundo um artigo do WSJ publicado no passado sábado, dia 6 de janeiro, Musk, que ainda era o presidente da Tesla na época, chocou os acionistas em agosto de 2018 quando anunciou repentinamente no X (na altura Twitter) que estava a "considerar tornar a Tesla privada por 420 dólares" - um número que faz referência à marijuana!

Num outro episódio, Musk teria chegado quase 1 hora atrasado para uma reunião geral da SpaceX e ficou por 15 minutos a divagar e a falar coisas sem sentido até outro executivo assumir a reunião. Na ocasião, alguns líderes da empresa acreditam que Musk estava “drogado”.

Na altura, os relatos apontavam para um comportamento descrito como “absurdo” e “desequilibrado”, até ser retirado do palco pela presidente da SpaceX, Gweynne Shotwell.

Substâncias que fazem Musk "voar"...

No artigo, é referido que pessoas próximas a Musk reconhecem que o homem mais rico do mundo faz uso frequente das substâncias. Alex Spiro, advogado de Musk, disse ao The Journal que a sua descrição da tensa reunião geral era “falsa, como foi confirmado por inúmeras pessoas que estavam presentes”.

O consumo de drogas poderá, possivelmente, representar também uma violação do contrato destas empresas com o governo dos Estados Unidos, colocando potencialmente em risco cerca de mil milhões de dólares em ativos detidos por investidores, dezenas de milhares de empregos e os gigantes investimentos feitos pelo programa espacial americano na SpaceX.

No artigo, é também referido que a administração da Tesla está preocupada porque Musk consome Ambien, um fármaco hipnótico, do grupo das imidazopiridinas de rápida ação. Isso poderá estar relacionado com os seus hábitos de tweetar a altas horas da noite.

Elon nega que tenha drogas no seu corpo

Apesar de Musk ter dito que não gosta de consumir drogas ilegais, o magnata é conhecido por ter consumido drogas recreativas como a marijuana e pequenas doses de cetamina para tratar a depressão.

O Journal referiu que Musk tomou vários comprimidos de ácido numa festa que organizou em Los Angeles e cogumelos psicadélicos em 2019 no México.

Claro que o uso de drogas também violaria políticas internas da SpaceX e da Tesla, que poderiam tirar Musk da liderança destas empresas. Alguns membros do conselho da Tesla ao longo dos anos conversaram entre si sobre a suas preocupações sobre o suposto uso de drogas de Musk, contudo nada disto avançou.