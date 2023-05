O WhatsApp tem-se adaptado aos dispositivos onde consegue estar presente. Os tablets são já uma possibilidade para esse serviço e por isso há novidades neste campo. Esta surgiu agora e quer tornar o WhatsApp mais útil num tablet ou num smartphone dobrável.

O WhatsApp tem mostrado que quer alargar a sua presença para lá dos smartphones. Mesmo com acesso via browser ou pelas apps de desktop, há ainda espaço para melhorar e para o tornar ainda mais acessível para os muitos utilizadores que querem alargar a sua presença.

Assim, e como temos ecrãs cada vez maiores, é natural que este serviço se queira adaptar a esta nova realidade. Quer aproveitar esse espaço extra, enquanto quer manter o controlo nas mãos dos utilizadores destes dispositivos com ecrã maior, seja um tablet ou sum smartphone dobrável.

WhatsApp beta for Android 2.23.9.20: what's new?



WhatsApp is releasing an option to manage the side-by-side feature on Android tablets, and it is available to some beta testers!https://t.co/jSLwR3RVG1 pic.twitter.com/bJ4qa2gnJN