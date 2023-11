ChargePoint revela sistema de carregamento ultrarrápido de 500 kW para elétricos

A ChargePoint iniciou a implementação em grande escala do Express Plus Power Link 2000 DC, o seu novo sistema de carregamento rápido capaz de fornecer velocidades de carregamento até 500 kW.

A Express Plus é uma plataforma modular de carregamento rápido DC que consiste em Power Blocks que alojam até cinco Módulos de Potência para atingir uma especificação de carregamento desejada. Os Power Blocks fornecem energia que pode ser partilhada dinamicamente entre as estações de carregamento Power Link, que são as unidades reais que se ligam a um veículo.

As estações de carregamento dispõem de cabos e hardware arrefecidos por líquido, concebidos para uma experiência de carregamento fiável, e podem carregar dois veículos em simultâneo a velocidades de até 500 kW. Os Power Blocks atribuem energia de forma inteligente com base nas necessidades de carregamento de veículos específicos.

Em particular, o Power Link 2000 utiliza uma arquitetura de arrefecimento própria para fornecer estas velocidades de pico durante períodos de tempo prolongados. Isto significa que os condutores de veículos elétricos podem carregar e ir embora sem tempos de espera adicionais.

Express Plus Power Link 2000: estação de carregamento potente e versátil

A Express Plus Power Link 2000 é uma estação de carregamento que funciona com o software ChargePoint para proporcionar uma experiência suave e sem complicações aos condutores. Com o novo software, os condutores podem agora desfrutar de funcionalidades avançadas, como o acesso preferencial ao carregador através de um sistema de reserva e a funcionalidade de pagamento automático utilizando o "Plug & Charge".

A introdução do sistema ChargePoint Express Plus Power Link 2000 é uma conquista notável para o avanço da infraestrutura de veículos elétricos. Com as suas capacidades de carregamento ultrarrápido, responde à crescente procura de veículos elétricos, proporcionando aos condutores a conveniência e acessibilidade de que necessitam.

À medida que entramos numa nova era de transportes sustentáveis, o sistema ChargePoint Express Plus Power Link 2000 está pronto para desempenhar um papel fundamental no apoio à transição para um futuro mais ecológico e eletrificado.

