Governo cortou nos apoios à compra de carros elétricos

Portugal tem vindo a disponibilizar apoios para a compra de carros elétricos. Esse apoio não vai desaparecer, mas a verba que estava prevista vai ser reduzida. Os apoios à mobilidade elétrica também não serão cumulativos com os incentivos ao abate.

Apoio para compra de carros elétricos passa para 6,1 milhões de euros

O Governo cortou o apoio de 10 milhões que estava destinado à aquisição de veículos elétricos. A verba, que é financiada pelo Fundo Ambiental, foi reduzida para 6,1 milhões de euros, segundo consta na proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024). Além disso, o Ministério do Ambiente e Ação Climática confirmou que os apoios à mobilidade elétrica não serão cumulativos com os incentivos ao abate.

Apesar de tudo o que está a acontecer no nosso país, o calendário do debate orçamental mantém-se até ao próximo dia 29 de novembro. Nesse dia o Parlamento deverá aprovar a proposta do OE 2024.

Relativamente ao incentivo de abata, o Governo tem destinados 129 milhões de euros que servirão para incentivar, segundo as informações, o abate de cerca de 45 mil carros. Neste caso os incentivos irão variar entre 2.000 e 6.000 euros. No caso do abate de um veículo ligeiro, o cheque pode chegar aos 4.000 euros que poderá ser descontando na compra de um carro elétrico ligeiro de passageiros novo ou usado, até quatro anos.

Os apoios à compra de um carro ou bicicleta elétrica, e à instalação de postos de carregamento não sofreram alterações.