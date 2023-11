Nothing Chats: Afinal as mensagens iMessage não são cifradas

Durante muito tempo o serviço de mensagens da Apple, o iMessage, foi dedicado para dispositivos da marca da maça. No entanto, recentemente, esse cenário mudou com o aparecimento do serviço Sunbird. Mas a segurança da app Nothing Chats deixa muito a desejar.

Mensagens iMessage aparecem em texto não cifrado...

Tal como referimos aqui, o iMessage chegou finalmente ao Android e o Nothing Phone (2) é o único smartphone com suporte. Mas ao contrário da super segurança garantida pela Apple, este serviço não garante encriptação end-to-end como é referido no seguinte tweet.

Para validar tal cenário, é possível ver na seguinte imagem que a mensagem enviada pelo iPhone é armazenada e está disponível via API que a mostra em texto pleno.

Além desta falta de segurança, há ainda relatos que os utilizadores podem ver mensagens de outros utilizadores, o que descredibiliza por completo esta solução nesta fase.

Além do iMessage, a nova app Nothing Chats também oferecerá suporte para as mensagens com o protocolo RCS no Nothing Phone (2). De início, esta app e o serviço vão estar disponíveis nos EUA, no Reino Unido e na União Europeia. Esta nova app está disponível desde ontem (17 de novembro). Não há informações se estará disponível para proprietários do Phone (1).