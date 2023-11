Há muito que os utilizadores pedem que a Apple integre o iMessage no Android, para uma comunicação mais alargada entre plataformas. Isso não tem acontecido, e provavelmente não acontecerá num futuro próximo. Ainda assim, o iMessage vai finalmente chegar ao Android e será pelas mãos da Nothing.

Estamos cada vez mais longe de ter uma versão verdadeiramente unificada de mensagens para o Android e para o iOS. Mesmo com a Google a pedir à Apple que adote o RCS, as alternativas não oficiais são cada vez mais exploradas, mesmo não sendo sempre fiáveis ou funcionais.

Uma nova proposta chega e vem pelas mãos de uma das mais relevantes empresas do mundo Android. Falamos da Nothing, que na próxima sexta-feira irá trazer a app Nothing Chats para o Nothing Phone (2), criada numa parceria com a Sunbird.

A configuração desta app com suporte para o iMessage exigirá a autenticação com o Apple ID. Tal como na versão oficial da Apple, as conversas vão ser encriptadas de ponta a ponta. Os detalhes de privacidade estão alinhados com a política da Sunbird.

A Nothing garante que os utilizadores do Phone 2 simulem estar a usar um iPhone. De imediato, o Chats será fornecido com suporte para muitos dos recursos do iMessage, incluindo indicadores de escrita, partilha de imagens e vídeos de alta resolução e mensagens de grupo adequadas. Os recibos de leitura e outros chegam mais tarde.

Além do iMessage, a nova app Nothing Chats também oferecerá suporte para as mensagens com o protocolo RCS no Nothing Phone (2). De início, esta app e o serviço vão estar disponíveis nos EUA, no Reino Unido e na União Europeia.

Como dissemos, esta nova app estará disponível no dia 17 de novembro, mas não há informações se estará disponível para proprietários do Phone (1). Também não está claro se a Nothing irá posteriormente integrar esta app diretamente no seu sistema. Embora esta seja uma oferta oficial da Nothing, os utilizadores só poderão obtê-la oficialmente da Play Store.