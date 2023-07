Nothing Phone (2) surge no Geekbench e confirma SoC e RAM

Será dentro de poucos dias que a Nothing irá lançar o seu próximo smartphone, o Nothing Phone (2). Já se conhecem vários pormenores e agora há mais uma informação confirmada através do teste de benchmark da Geekbench.

O design semelhante ao Nothing Phone (1) está confirmado. O youtuber Marques Brownlee mostrou há 2 dias o novo smartphone em vídeo, ainda que não tenha falado das duas características e a própria empresa também já mostrou imagens explícitas do produto que virá nas cores branco e preto com a capa transparente e um conjunto de luzes LED com funcionalidades exclusivas dedicadas.

O novo Nothing tem data de lançamento marcada para dia 11 de julho e virá com o SoC Snapdragon 8+ Gen 1, tal como Carl Pei já tinha divulgado anteriormente. O teste no Geekbench só vem confirmar essa informação, o que acaba por colocar o novo smartphone num segmento de gama média/alta.

Além disso, os testes confirmam que o Nothing Phone (2) será apresentado com Android 13 e com 12 GB de RAM.

Mas vamos a resultados, que são sempre uma boa forma de posicionar o smartphone no seu segmento e até comparar com outros modelos semelhantes. Neste caso temos dois testes executados onde o primeiro apresenta uma pontuação de multi-core de 4.207 e single-core de 1.733. No segundo teste os resultados variam ligeiramente para 3.983 em multi-core e 1739 em single-core.

Outros pormenores já confirmados são o ecrã de 6,7" e a bateria de 4700 mAh. Além disso, é garantido pela Nothing 3 anos de atualizações do Android e 4 anos de atualizações de segurança, sendo que um dos objetivos da empresa é criar produtos mais sustentáveis e que continuem a oferecer um bom desempenho aos utilizadores. Resta agora saber a que preço...