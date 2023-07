As semelhanças entre o Threads e o Twitter são quase óbvias. Desde que foi revelado que as comparações surgiram e agora vão tomar outra forma. Elon Musk parece querer tomar medidas e está a ameaçar levar Mark Zuckerberg e a Meta a tribunal porque o Threads copiou o Twitter.

Vão começar os problemas legais do Threads

O Threads está lançado há pouco mais de 24 horas e já os problemas legais parecem ter chegado à nova rede social da Meta. Chegam do único local de onde eram esperados e pelas razões que todos estava a aguardar que fossem as apresentadas.

Falamos naturalmente do Twitter, a fonte de inspiração que todos reconhecem ter sido a origem do Threads. Numa carta enviada à Meta, enviada por Alex Spiro e endereçada a Mark Zuckerberg, o advogado de Elon Musk revela os planos para os próximos tempos.

metatwitter



Advogado de Elon Musk ameaça levar caso a tribunal

Esta missiva deixa claro que o Twitter, e o próprio Elon Musk, entendem que a Meta terá contratado ex-funcionários desta rede social. Terão sido estes que foram usados para desenvolver e criar a nova proposta da Meta.

É alegado que estes programadores ainda têm acesso a informação sensível e a informação privilegiada e que esta foi roubada. Apontam na carta que este tipo de ação é considerado crime e que por isso vão avançar para os tribunais. Querem ainda que o Threads seja retirado do ar.

Mark Zuckerberg e Meta não parecem preocupados

Claro que a Meta já veio responder ao Twitter, tendo usado o Threads como plataforma. Foi Andy Stone, o diretor de comunicações da rede de Mark Zuckerberg, que apresentou a informação que revela que nenhum dos elementos da equipa da nova rede social é um ex-funcionário do Twitter.

A Meta não parece muito preocupada com esta ameaça do Twitter e de Elon Musk, até porque no passado teve ações iguais. Até agora, a nova rede social parece estar a ser um sucesso e em poucas horas conseguiu ter já vários milhões de utilizadores, algo que se esperava.