A MIUI é a prova de que a Xiaomi sabe adaptar o Android e criar interfaces que se adaptam aos utilizadores, quer de smartphones, quer de tablets. A marca quer agora voltar a inovar e prepara-se para dar aos seus utilizadores a possibilidade de controlar o smartphone sem lhe tocar.

O universo Android tem em utilização muitas tecnologias que outros ainda não abraçaram. Estas dão espaço para que se criem novas interfaces e novas formas de gerir os dispositivos, sempre na procura de melhorar o que os utilizadores podem ter acesso.

Uma dessas mudanças parece estar a ser preparada pela Xiaomi, para os seus próximos dispositivos. Vai permitir aos utilizadores controlarem os seus equipamentos sem lhes tocarem, sempre mantendo o acesso a todas as funcionalidades com a mesma simplicidade.

O que foi partilhado por um conhecido leaker do universo Xiaomi mostra que a marca estará a preparar uma novidade para breve. A imagem encontrada numa versão da MIUI permitiu ver uma nova forma de controlar o smartphone ou o tablet.

Also, one of the upcoming #Xiaomi devices will feature ToF camera on screen (probably tablet), allowing to

*automatically lock screen when you walk a certain distance away

*light screen when you come near device

*play/pause playback

*turn pages

*answer/end calls

*adjust volume pic.twitter.com/0UNiWzlZjk