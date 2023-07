Quando foi lançado o Threads, os números de adesões e de utilizadores impressionaram pela sua dimensão. Existiram vários fatores para este momento, mas a verdade é que já se sabia que eram complicados de manter. A verdade veio agora à tona, pelo próprio Mark Zuckerberg, que mostrou que o Threads perdeu mais de metade dos utilizadores.

Threads perdeu mais de metade dos utilizadores

Tal como é normal na Internet, a novidade atrai os utilizadores, ainda para mais se for corretamente publicitada. Foi precisamente isso que aconteceu com o Threads, que teve ainda a particularidade de lucrar com problemas no Twitter, o seu principal rival.

Os números de novos utilizadores dispararam nas primeiras horas, crescendo depois de forma mais comedida nos dias seguintes. Agora, várias semanas depois de chegar à Internet, chega uma nova realidade. O Threads perdeu mais de metade dos utilizadores.

Se você tiver mais de 100 milhões de pessoas inscritas, idealmente seria incrível se todas elas ou até metade delas continuassem. Ainda não chegamos lá

Mark Zuckerberg procura formas para cativar

Quem avança esta informação é o próprio Mark Zuckerberg, que o fez numa carta. Detalha que, embora a taxa de retenção tenha sido melhor do que o esperado, não foi perfeita. Considerou a desistência normal e espera que a retenção melhore à medida que mais recursos forem adicionados no futuro.

Os executivos da Meta estão agora focados em aumentar a retenção dos utilizadores no Threads. Chris Cox, diretor de produtos da Meta, disse que a estão a procurar formas de retenção, como a exibição de tópicos relevantes no Instagram, para levar ao regresso dos utilizadores.

Meta já tinha visto este cenário há alguns dias

Na verdade, esta situação não é uma novidade. Já antes tínhamos revelado que os números da Similarweb e da Sensor Tower mostravam que o número de utilizadores no Threads tinha caído desde seu lançamento oficial no início do mês. Foi também sugerido que o tempo médio gasto nesta rede nos EUA caiu de 20 minutos para cerca de 8 minutos.

Ainda assim, o Threads deixará uma marca importante. Recebeu mais de 150 milhões de downloads (iOS e Android combinados) sete dias após o seu lançamento. Alcançou este marco 5,5 vezes mais rápido do que a segundo app mais rápido a conseguir fazê-lo.