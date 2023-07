Elon Musk parece ter uma missão bem definida. Quer mudar e moldar o Twitter à sua imagem e não vai parar até conseguir cumprir o seu objetivo. Incompreendido por muitos, deu agora mais um passo que parece ilógico. Mudou o nome e a imagem do Twitter para o conhecido X, que parece ter trazido problemas até ao Edge da Microsoft.

Mudar de Twitter para X trouxe muitos problemas

Era certo e sabido que a mudança que Elon Musk começou no passado fim de semana ia ter um impacto profundo no serviço desta rede social. Mais do que mudar o nome e a imagem, era tudo o que gira em torno desta rede e a própria perceção dos utilizadores.

Mesmo assim, e com todas as certezas, Elon Musk avançou e agora o Twitter é o X. Há certamente muito mais a ser mudado e revelado, mas os problemas parecem ainda só agora começar a chegar aos utilizadores. Estes não se limitam ao visível e esperado, mas surgem de áreas que não pareciam expostas.

O mais recente a ser relatado está no próprio browser da Microsoft, o Edge. Aparentemente até este está a ter problemas com a mudança de nome e de imagem, como foi já relatado no X e como pode ser visto na publicação feita abaixo.

Alteração de Elon Musk ataca o Edge da Microsoft

Tudo parece estar presente na mudança de nome e da imagem, em especial no seu ícone. Ao existir uma Progressive Web App (PWA), esta terá o modo "Alteração progressiva do ícone do aplicativo da Web", projetada para alertar sobre alterações no ícone ou no nome da app, possivelmente indicando uma fraude.

No caso da mudança do Twitter para o X, estes elementos foram alterados e por isso surge agora um alerta para que a PWA seja removida. Na verdade, a mudança é lógica e não traz qualquer problema ao utilizador. Ainda assim, o Edge apresenta a notificação e tenta proteger o utilizador contra um ataque ou uma mudança não desejada.

Este é apenas mais um local onde a mudança iniciada por Elon Musk está a causar problemas sérios. Há quem acredite que estes vão ser os menores do Twitter e que em breve os casos em tribunal devem começar a chegar e a colocar em causa a mudança que foi feita.