O TikTok tem estado envolvido em polémicas e tem vários dedos apontados, pelo impacto que se acredita que ele em na saúde mental dos seus utilizadores. Com um processo pouco favorável a decorrer nos Estados Unidos, a rede social foi banida do Quirguistão para "proteger as crianças".

Quando tentaram aceder ao TikTok, os utilizadores da Agence France-Presse do Quirguistão receberam a mensagem de que este estava indisponível.

De acordo com o órgão de comunicação social, o país proibiu o acesso ao TikTok, com o objetivo de "proteger as crianças". A decisão foi tomada com base nas orientações dos serviços de segurança do país.

O Comité Estatal para a Segurança Nacional, dirigido por Kamchybek Tashiev, emitiu a diretiva com base na preocupação de que a ByteDance, a empresa responsável pelo TikTok, não tivesse cumprido os requisitos legais destinados a salvaguardar o bem-estar das crianças.

A decisão espoletou contestações:

A RSF está preocupada com o bloqueio do #TikTok no Quirguistão. Sob o pretexto de proteger os menores, esta decisão restringe o direito à informação online. A RSF apela ao governo para que levante este bloqueio arbitrário e defina um quadro jurídico claro para regular as plataformas.

Escreveu a Repórteres sem Fronteiras (RSF), numa publicação no X. A proximidade do Quirguistão com a China e a parceria económica dos dois países suscitaram preocupações quanto à perda da liberdade de informação.

Também a proximidade e potencial colaboração com o Governo da China espoletaram preocupações na União Europeia e nos Estados Unidos da América. Este último está verdadeiramente perto de proibir a plataforma de entretenimento.

Leia mais: