Numa altura em que o mundo está em guerra, nos Estados Unidos estarão a destruir o último stock conhecido de armas químicas do mundo. Serão robôs a partir de terminar um processo de desmantelamento que levou décadas.

Oficialmente, todos os governos do mundo estarão afastados do negócio de armas químicas. O Exército dos EUA avançou ao The New York Times que deve terminar de destruir o último stock declarado de armas químicas do mundo já amanhã, 7 de julho.

Os EUA e a maioria dos outros países acordaram eliminar completamente os seus arsenais dentro de 10 anos após a entrada em vigor da Convenção de Armas Químicas em 1997, mas o tamanho da coleção americana e a complexidade do descarte seguro deixou o país está atrasado.

O método atual depende de robôs que perfuram, drenam e lavam os projéteis de artilharia e foguetes carregados de produtos químicos, que são então selados para torná-los inofensivos. O gás drenado é diluído em água quente e neutralizado com bactérias ou soda cáustica. O líquido restante é então incinerado.

As equipas usam raios-X para verificar se há fugas antes do início da destruição e monitorizam remotamente os robôs para minimizar o contato com materiais perigosos.

Inicialmente, o Exército queria desfazer-se das armas afundando-as em navios, como havia feito no passado, mas enfrentou uma reação pública sobre o potencial impacto ambiental. As propostas para incinerar agentes químicos na década de 1980 também encontraram objeções, embora os militares tenham destruído uma grande parte do stock dessa forma.

Não será o fim da utilização de armas químicas

Os EUA recorreram a armas químicas pela última vez na Primeira Guerra Mundial, mas continuaram a produzi-las durante décadas. A atenção ao programa aumentou pela primeira vez em 1968, quando estranhas mortes de ovelhas levaram a revelações de que o Exército estava a armazenar armas químicas nos EUA e a testá-las ao ar livre.

Esta medida só vai acabar com os stocks confirmados. A Rússia foi acusada de produzir gás nervoso de forma secreta, apesar de insistir que destruiu as suas últimas armas químicas em 2017. Forças militares sírias pró-governo e extremistas do ISIS usaram as armas durante grande parte da década de 2010. Esta ação não vai impedir a utilização de armas químicas no mundo.