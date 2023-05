China fecha 100.000 contas nas redes sociais para tentar impedir notícias falsas

Longe vai o tempo em que as redes sociais contavam apenas com perfis verdadeiros das pessoas. Atualmente, em praticamente todas as plataformas, conseguimos facilmente encontrar contas duvidosas com propósitos menos bem intencionados. Neste sentido, as mais recentes informações indicam que a China fechou no mês passado mais de 100.000 contas nas redes sociais no âmbito de uma tentativa de limpar conteúdos falsos que deturpam as notícias.

China quer limpar a Internet e encerra 100 mil contas nas redes sociais

De acordo com as últimas informações avançadas pela Reuters, a China reforçou os seus esforços para fazer uma limpeza na Internet ao nível das notícias falsas e rumores sem fundo de verdade. Para tal, o país asiático fechou mais de 100.000 contas nas várias redes sociais e noutras plataformas no mês passado que deturpavam notícias e meios de comunicação.

A entidade reguladora responsável pela iniciativa, que é a Administração do Ciberespaço da China (CAC), lançou recentemente uma campanha para limpar as informações que fluem online, com especial foco nas redes sociais que disseminam notícias falsas e que se fazem passar por meios de comunicação controlados pelo Estado chinês.

Segundo os detalhes, a entidade reguladora diz ter eliminado 107.000 contas ligadas a meios de notícias fasas e ainda 835.000 informações de notícias falsas desde o dia 6 de abril de 2023. A CAC adiantou que encontrou contas que se tentam passar por meios de comunicação autorizados e que falsificam até cenários de estúdios de notícias, com falsos apresentadores, e que usam a Inteligência Artificial para levar as pessoas ao engano.

Esses canais falsos focavam-se em temas polémicos, como incidentes sociais e assuntos internacionais atuais, como é referido no comunicado da CAC divulgado nesta segunda-feira (15). Nesse comunicado lê-se que:

A CAC vai orientar as plataformas online para salvaguardar os direitos e interesses legítimos da maioria dos utilizadores da Internet para obter notícias oficiais e reais.

A entidade reguladora também tem planos para reprimir comentários online maliciosos que prejudiquem a reputação das empresas e dos empreendedores.