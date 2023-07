Icon of the Seas: o Titanic é um barquinho ao lado do maior navio de cruzeiro do mundo

Quando se fala no Titanic, as pessoas pensam num gigante dos mares, que marcou o mundo e as viagens turísticas marítimas. Agora, se lhe dissermos que o Icon of the Seas, da empresa Royal Caribbean, é cinco vezes maior que o Titanic? Pense grande, muito grande, pois este será o maior navio de cruzeiro alguma vez construído.

Uma cidade de sonhos flutuantes criada pela Royal Caribbean

O Icon of the Seas, da Royal Caribbean International, é o maior cruzeiro do mundo e está quase pronto. Obviamente, com as novas tecnologias e técnicas de construção naval, este navio supera largamente o Titanic em tamanho e em lotação. Este gigante já concluiu os seus testes no mar e em breve estará a navegar pelos oceanos do planeta.

Com capacidade para mais de 5.000 passageiros, o Icon of the Seas promete ser uma experiência incrível. Além disso, contará com o maior parque aquático em alto mar e será movido com tecnologias atuais visando a sustentabilidade.

Quando o Titanic foi construído em 1912, era o maior navio do mundo. Mas muita coisa mudou nos últimos 110 anos, e os mega-navios de hoje, como o Icon of the Seas, fariam o Titanic parecer bem barquinho em comparação!

Atualmente em construção para a Royal Caribbean International, o Icon of the Seas deverá tornar-se o navio principal da classe Icon. Espera-se que comece a operar no início de 2024, partindo do movimentado porto de Miami. Com uma tonelagem bruta de 250.800 toneladas, será o maior navio de cruzeiro do mundo em termos de tamanho.

Ainda não existe um valor confirmado para o custo final do Icon of the Seas – as primeiras especulações eram de cerca de 2 mil milhões de dólares, embora existam números que apontam para 1,3 mil milhões de dólares. A título de curiosidade, o Titanic custou 7,5 milhões de dólares.

Royal Caribbean International desafia as leis da física?

Vamos então aos números para perceber o quão majestoso e imponente é este gigante.

O Icon of the Seas terá uma tripulação de 2.350 pessoas e acomodará uns impressionantes 5.610 passageiros em cabines duplas, com uma capacidade máxima de 7.600 passageiros.

No que diz respeito às atrações a bordo, também não irá desiludir. Com 20 decks à sua disposição, encontrar-se-á rodeado de luxo e entretenimento. Imagine-se a desfrutar do sol numa das sete piscinas do navio ou a experimentar a emoção de descer um dos seis escorregas aquáticos. Mas isso não é tudo - prepare-se para testemunhar características que quebram recordes como a cascata mais alta, o escorrega aquático mais alto, o maior parque aquático e até mesmo a primeira piscina infinita suspensa encontrada em qualquer navio.

Conforme referido, este novo cruzeiro é cinco vezes maior que o Titanic, com um volume interno de 250.800 GT em comparação com 46.328 GT do mítico navio da White Star Line. Com um comprimento de 365 metros, o Icon of the Seas navega de 21 a 22 nós e uma velocidade máxima possível de cerca de 23 nós. Isso equivale a cerca de 40 km/h.

A velocidade não é particularmente importante para os navios de cruzeiro, pois são projetados para fazer viagens de lazer e têm muito tempo para ir de um porto de escala para o outro.

O Icon of the Seas embarcou no seu primeiro conjunto de testes no mar em 19 de junho de 2023, após um breve atraso causado por condições climáticas desfavoráveis. Após alguns dias no mar, o navio regressou ao estaleiro Meyer Turku a 22 de junho. A partir de agora, o navio será submetido aos últimos ajustes dos seus sistemas e os espaços interiores serão meticulosamente completados e mobilados.

E o que tem para oferecer?

Antes de mais, só o nome é só por si algo a salientar. Isto porque "Icon of the Seas" foi tão significativo que a Royal Caribbean apresentou um pedido de registo de marca para o mesmo em 2016, sugerindo-o como nome para o seu navio inovador.

Bom, dentro deste enorme parque de diversões, os hóspedes podem desfrutar de uma série de atividades como escalada, surf, laser tag e mini-golfe. O navio tem um curso de cordas over-the-edge, um carrossel em tamanho real e um AquaTheater interno.

Possui sete piscinas, incluindo a primeira com bar aquático, nove banheiras de hidromassagem e um parque aquático com seis escorregas de alta velocidade.

Para alimentar milhares de bocas, o navio tem 15 restaurantes apenas na área do Royal Promenade, além de outras opções. São dezenas de bares e lounges onde se pode tomar uma bebida, incluindo quatro locais diferentes para um só bar, o Lime & Coconut.

Agora, vamos falar de preços. Qualquer que seja o seu orçamento, há uma opção para si. Se procura uma escapadela económica, o pacote mais barato começa em cerca de 1730 euros por pessoa para uma estadia de sete noites numa cabine interior acolhedora em setembro de 2024.

Mas se estiver a sentir-se extravagante e pronto para esbanjar, pode optar por uma suite de luxo. Prepare-se para que os preços variem consoante as datas escolhidas. Atualmente, uma estadia de sete noites numa suite em setembro de 2024 custar-lhe-á cerca de 3200 euros por pessoa. No entanto, em março de 2024, o mesmo pacote dispara para uns impressionantes 7 mil euros.

O vídeo em baixo mostra o desenvolvimento e pormenores absolutamente fantásticos deste que será um sonho de férias a navegar pelos mares deste planeta.