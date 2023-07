Nvidia quer usar a IA e as suas placas gráficas para combater as alterações climáticas

Alterações climáticas é um dos assuntos que nos deve preocupar a todos e sobre o qual devemos ter a maior atenção possível de forma a arranjar formas de as combater. Nesse sentido, a Nvidia quer agora usar a Inteligência Artificial e as suas placas gráficas para combater as alterações climáticas.

Embora ainda haja muitas reticências e receios em volta da Inteligência Artificial, nomeadamente devido ao impacto que esta tecnologia poderá trazer para a subsistência da raça humana, a verdade é que os sistemas avançados de inteligência têm também tido um papel muito importante nalgumas áreas igualmente fundamentais para a nossa sobrevivência.

Nvidia usará a IA e as suas GPUs para combater as alterações climáticas

As informações recentes mostram que a gigante Nvidia tem planos para usar a Inteligência Artificial e as suas placas gráficas no combate às alterações climáticas. Ou seja, a fabricante norte-americana acredita que a IA vai permitir uma aceleração significativa ao nível das pesquisas sobre o clima e, desta forma, contribuir positivamente na criação de estratégias e alternativas para a diminuição deste grande problema ambiental que a todos nos preocupa.

Durante o evento Berlin Summit, Jensen Huang, CEO da Nvidia, adiantou que a IA será útil para ajudar os investigadores do clima. O executivo referiu que a modelagem climática é muito importante na investigação e previsão de ocorrência de fenómenos. Portanto, Huang mostrou-se disponível para colaborar com os investigadores e, na sua opinião, a IA vai ajudar a que três grandes objetivos sejam alcançados:

Simulação do clima com velocidade e resolução de 2 quilómetros quadrados

Capacidade de calcular previamente grandes quantidade de dados

Visualização de todos estes dados de forma interativa com o NVIDIA Omniverse, estando esta disponível para políticos, empresas e investigadores

Para que este projeto seja possível, a Nvidia usará o seu poderoso superchip GH200 Grace Hopper, uma vez que necessitará de um grande poder de computação e utilização da Inteligência Artificial. O GH200 conta cum um processador de 72 núcleos Arm e uma placa gráfica Hopper H100. Huang acrescenta que o seu superchip oferece até 10 vezes mais desempenho para as tarefas que lidam e executam terabytes de dados.

Além disso, o executivo mencionou ainda o Nvidia Modulos, que é uma estrutura de código aberto que possibilita o treino de modelos IA baseados em física e FourCastNet, um modelo de previsão do tempo. Posto isto, Huang demonstrou mesmo como é que alguns modelos FourCastNet que usam as placas gráficas Nvidia, conseguiram antecipar uma onda de calor no norte de África. Mostrou ainda que o sistema permitiu executar trajetórias meteorológicas de 21 dias em apenas um décimo do tempo e com um consumo energético 1.000 vezes menor.