Aproveite a Black Friday e não volte a viajar sem estes essenciais!

Tendo em conta que viajar não é uma prioridade para muitas pessoas, embora apreciem fazê-lo, a Black Friday pode ser uma excelente oportunidade para adquirir pequenos gadgets ou acessórios que prometem melhorar as experiências, especialmente aquelas que implicam andar de avião.

A Black Friday destaca-se como uma ocasião estratégica para adquirir produtos que são normalmente mais caros e impactam de uma forma mais considerável o orçamento.

Contudo, esta altura pode representar, também, uma oportunidade para adquirir pequenos essenciais de viagem, aqueles que, por não serem uma prioridade, foram sendo adiados, embora sejam necessários.

Assim sendo, indo além dos gadgets e acessórios mais comuns, como powerbanks, adaptadores de tomada universais, auriculares ou localizadores para pertences, deixamos-lhe 10 produtos essenciais que podem valer a pena nesta Black Friday.

Aproveite a Black Friday para adquirir essenciais de viagem

Este gadget torna o consumo de entretenimento mais confortável durante voos e, especialmente, viagens longas, pois permite posicionar o telemóvel de forma estável em mesas de autocarro, comboio ou avião.

Além de ocupar pouco espaço e adaptar-se facilmente a várias superfícies, ajuda a manter as mãos livres enquanto se vê um filme ou se faz uma videochamada.

Pela sua portabilidade, uma consola portátil oferece entretenimento imediato durante esperas e viagens prolongadas, ajudando a tornar a experiência da viagem mais leve.

A autonomia prolongada permite jogar durante várias horas, mesmo durante as de espera no aeroporto.

Em viagem, uma carteira deste tipo ajuda a proteger cartões contra leituras indesejadas, mantendo documentos e meios de pagamento inacessíveis a terceiros em áreas movimentadas, como estações de metro e atrações. Leve e discreta, ajuda a reduzir o risco de fraude digital.

Alternativamente a uma carteira, pode considerar uma bolsa com o mesmo propósito.

Substituindo vários livros físicos e poupando espaço na bagagem, um eReader pode ser uma fonte de entretenimento viável, assegurando muitos dias de leitura sem recargas constantes.

Oferece conforto visual em aviões, comboios e locais com pouca luz, facilitando o transporte das histórias que está a ler para qualquer destino.

Com o desaparecimento dos auriculares de fio, um adaptador permite que utilize o seu modelo sem fios, especialmente em aviões.

Além de melhorar a experiência, por evitar que dependa do material fornecido pela companhia aérea, é facilmente transportável em qualquer bolso.

Este deve ser um dos maiores must-have de viagem. Uma almofada de pescoço oferece apoio ergonómico durante viagens longas, ajuda a descansar melhor mesmo em assentos apertados, e reduz tensões musculares acumuladas durante o trajeto.

Se optar por um modelo insuflável, ainda pode ser facilmente arrumada em qualquer cantinho da mala.

Sacos de vácuo permitem comprimir roupas e ganhar espaço precioso na mala, ajudando a manter as peças protegidas contra humidade e odores.

Estes sacos são particularmente úteis para viagens longas que exigem mais variedade de vestuário.

Aquando da compra, confira que os sacos estão a ser vendidos com a bomba de vácuo. Em alternativa, pode utilizar um aspirador, por exemplo, para retirar o ar do saco.

Para manter a hidratação em dia, nos voos e durante a viagem, uma garrafa dobrável é aquele essencial que talvez não soubesse que precisava.

Por ocupar pouco espaço e comprimir-se facilmente, sendo leve, prática e resistente, reduz a necessidade de garrafas descartáveis ao longo da viagem.

Para os mais sensíveis, uma máscara pode ajudar a criar um ambiente mais tranquilo para descansar. Ideal para voos noturnos ou quartos com cortinas pouco opacas, uma máscara para dormir pode ser a sua melhor amiga em viagens, bloqueando luzes fortes.

Para os mais sensíveis, também, este pode ser um parceiro pertinente: criando uma barreira eficaz contra ruídos incómodos, uns tampões de ouvido ajudam a dormir melhor em aviões, comboios e alojamentos movimentados.

Pequenos, leves e fáceis de transportar, cabem em qualquer bolso e podem fazer uma grande diferença no descanso.

Black Friday para essenciais de viagem

Adquirir estes essenciais permite que viajar seja uma experiência mais confortável, tanto nas deslocações mais curtas como em experiências longas.

Combinando organização, segurança e praticidade, cada acessório ou gadget contribui para mitigar contratempos e criar um ambiente mais funcional durante a viagem.

Preparar a mala com atenção a estes detalhes permite viajar com mais leveza e confiança, independentemente do destino.