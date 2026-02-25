Samsung revela nova série Galaxy Buds4: som premium a partir de 179,90 euros!

A par da sua nova linha de dispositivos de topo, com os Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra, a Samsung apresentou novidades em matéria de áudio: os seus mais recentes Galaxy Buds4 Pro e Galaxy Buds4 prometem redefinir o que os auriculares premium podem oferecer em termos de áudio hi-fi superior e conforto de utilização diária, por um valor a partir de 179,90 euros.

Equipada com um woofer mais amplo, e Cancelamento Ativo de Ruído (em inglês, ANC) e Equalizador (EQ) Adaptativo aprimorados, a série Galaxy Buds4 combina uma qualidade de som superior, com um ajuste mais refinado e concebido computacionalmente.

Segundo a Samsung, estes buds reúnem as inovações mais avançadas da Samsung em áudio e usabilidade numa experiência perfeita, adaptando-se de forma inteligente às condições do mundo real.

Com atualizações de design cuidadosas, controlos mãos-livres intuitivos e uma integração mais profunda, a empresa procura, com esta nova série, entregar um som o mais fiel possível à gravação original.

A Samsung entende que uma experiência de áudio verdadeiramente premium combina qualidade técnica de som com a forma como esse som é percebido ao longo do dia pelo utilizador.

Disse Ikhyun Cho, Corporate VP of Mobile Enhancement R&D Team, Mobile eXperience (MX) Business, da Samsung Electronics.

Design otimizado para estabilidade e conforto

A partir da análise de uma vasta gama de dados sobre orelhas e da execução de mais de 10.000 simulações, a Samsung estabelece uma identidade icónica no design destes buds.

A série Galaxy Buds4 apresenta um ajuste ultra-elegante e ergonómico, com auriculares mais pequenos, que se adaptam melhor, por forma a proporcionar uma experiência mais segura e confortável durante todo o dia.

Os Galaxy Buds4 Pro apresentam um design que se adapta ao canal auditivo, combinando som de última geração com funcionalidade máxima. O design aberto dos Galaxy Buds4 proporciona uma experiência de áudio confortável e fácil de usar, segundo a Samsung.

Os clientes têm, também, a opção de escolher entre várias cores distintas, com os Galaxy Buds4 Pro e o Buds4 disponíveis em branco e preto com um acabamento mate refinado, bem como um rosa dourado, exclusivo online para os Buds4 Pro.

Som hi-fi superior na série Galaxy Busd4

Altifalantes maiores oferecem melhor qualidade de som, e os Buds4 Pro apresentam um novo woofer mais amplo, com um novo design que faz uso eficiente do espaço.

Ao maximizar a área de vibração e minimizar a borda do altifalante, o woofer mais amplo aumenta a área efetiva em quase 20% em comparação com a geração anterior, sem sacrificar a usabilidade.

Combinadas com o tweeter, estas funcionalidades proporcionam um áudio natural e envolvente, com graves nítidos e agudos ricos, compatível com áudio de 24 bits/96 kHz, proporcionando, em última análise, um som de alta fidelidade.

O altifalante bidirecional está estrategicamente colocado na parte superior do acabamento metálico, de modo a maximizar a funcionalidade de ANC, minimizando o feedback do vento e outros fatores externos.

EQ Adaptativo e ANC aprimorados

Segundo a Samsung, a série Galaxy Buds4 oferece atualizações de software que se baseiam nos poderosos recursos de som adaptativos das gerações anteriores dos Buds.

O ANC aprimorado pode eliminar tudo, desde sons pesados de trânsito até ruídos de fundo do dia a dia, garantindo uma experiência de áudio envolvente que se adapta a ambientes em constante mudança.

O ANC e EQ Adaptativo aprimorados permitem uma imersão total na multimédia, minimizando a fuga de ruído, uma vez que analisa as condições de uso e o formato único das orelhas de cada utilizador.

Juntamente com ajustes dinâmicos de frequência, o recurso aplica algoritmos ANC ideais em tempo real para um desempenho máximo de cancelamento de ruído.

Além disso, aquando chamadas, o Super Clear Call reduz o ruído e aprimora a voz, através de tecnologia de banda super larga e modelos de aprendizagem automática.

Experiência melhorada pelo ecossistema Galaxy

Para os utilizadores Galaxy, a série Buds4 apresenta integrações que melhoram a experiência do ecossistema da Samsung.

Os utilizadores podem iniciar assistentes de Inteligência Artificial (IA), incluindo Bixby, Google Gemini e Perplexity, com controlos mãos-livres e de voz.

Os Buds4 Pro permitem que os utilizadores acedam a funcionalidades de IA sem precisarem de pegar nos seus telemóveis, tornando mais fácil integrar a IA nas suas rotinas diárias.

Por sua vez, os Buds4 Pro incluem, também, controlos de gestos com a cabeça para gerir chamadas e interagir com o Bixby, permitindo aos utilizadores realizar ações sem usar as mãos.

Disponibilidade da série Galaxy Buds4

Lançada juntamente com a série Galaxy S26, a série Galaxy Buds4 está disponível para pré-venda em mercados selecionados a partir de hoje, com disponibilidade geral a partir de 11 de março.

Especificações da série Galaxy Buds4 Especificação Galaxy Buds4 Galaxy Buds4 Pro Cor Preto; Branco Preto; Branco; Rosa dourado (exclusivo online) Dimensões Auricular: 18,3 x 19,3 x 30,5 mm; Estojo de carregamento: 51 x 51 x 28,3 mm Auricular: 18,1 x 19,6 x 30,9 mm; Estojo de carregamento: 51 x 51 x 28,3 mm Peso Auricular: 4,6 g; Estojo de carregamento: 45,1 g Auricular: 5,1 g; Estojo de carregamento: 44,3 g Altifalante Φ 11 3,8 t (1 via)​ 11 3,5 t (WF)/5,5 x 3,5 x 0,9 T (TW)​ Microfone Digital (x3) HSNR Digital (x2); Digital (x1)

Qualidade de som UHQ; Hi-Fi de 24 bits; Áudio 360 com multicanal direto

UHQ; Hi-Fi de 24 bits; Áudio 360 com multicanal direto ANC e som ambiente ANC; Som ambiente; EQ Adaptativo: ANC Adaptativo

ANC; Som ambiente; EQ Adaptativo: ANC Adaptativo; Deteção de voz/sirene

Capacidade da bateria Auriculares: 45 mAh (uso típico); Estojo de carregamento: 515 mAh (uso típico)

Auriculares: 61 mAh (uso típico); Estojo de carregamento: 530 mAh (uso típico) Tempo de música Até 5 horas, total de até 24 horas (ANC ativado); até 6 horas, total de até 30 horas (ANC desligado)

Até 6 horas, total de até 26 horas (ANC ativado); até 7 horas, total de até 30 horas (ANC desligado) Tempo de conversação Até 3,5 horas, total de até 18 horas (ANC ativado); até 4 horas, total até 20 horas (ANC desativado)

Até 4,5 horas, total de até 20 horas (ANC ativado); até 5 horas, total até 22 horas (ANC desativado) Conectividade Bluetooth 6.1, Auto Switch Bluetooth 6.1, Auto Switch Compatibilidade Android 12 ou superior com mais de 1,5 GB de memória

Android 12 ou superior com mais de 1,5 GB de memória