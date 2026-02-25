Samsung revela nova série Galaxy Buds4: som premium a partir de 179,90 euros!
A par da sua nova linha de dispositivos de topo, com os Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra, a Samsung apresentou novidades em matéria de áudio: os seus mais recentes Galaxy Buds4 Pro e Galaxy Buds4 prometem redefinir o que os auriculares premium podem oferecer em termos de áudio hi-fi superior e conforto de utilização diária, por um valor a partir de 179,90 euros.
Equipada com um woofer mais amplo, e Cancelamento Ativo de Ruído (em inglês, ANC) e Equalizador (EQ) Adaptativo aprimorados, a série Galaxy Buds4 combina uma qualidade de som superior, com um ajuste mais refinado e concebido computacionalmente.
Segundo a Samsung, estes buds reúnem as inovações mais avançadas da Samsung em áudio e usabilidade numa experiência perfeita, adaptando-se de forma inteligente às condições do mundo real.
Com atualizações de design cuidadosas, controlos mãos-livres intuitivos e uma integração mais profunda, a empresa procura, com esta nova série, entregar um som o mais fiel possível à gravação original.
A Samsung entende que uma experiência de áudio verdadeiramente premium combina qualidade técnica de som com a forma como esse som é percebido ao longo do dia pelo utilizador.
Disse Ikhyun Cho, Corporate VP of Mobile Enhancement R&D Team, Mobile eXperience (MX) Business, da Samsung Electronics.
Design otimizado para estabilidade e conforto
A partir da análise de uma vasta gama de dados sobre orelhas e da execução de mais de 10.000 simulações, a Samsung estabelece uma identidade icónica no design destes buds.
A série Galaxy Buds4 apresenta um ajuste ultra-elegante e ergonómico, com auriculares mais pequenos, que se adaptam melhor, por forma a proporcionar uma experiência mais segura e confortável durante todo o dia.
Os Galaxy Buds4 Pro apresentam um design que se adapta ao canal auditivo, combinando som de última geração com funcionalidade máxima. O design aberto dos Galaxy Buds4 proporciona uma experiência de áudio confortável e fácil de usar, segundo a Samsung.
Os clientes têm, também, a opção de escolher entre várias cores distintas, com os Galaxy Buds4 Pro e o Buds4 disponíveis em branco e preto com um acabamento mate refinado, bem como um rosa dourado, exclusivo online para os Buds4 Pro.
Som hi-fi superior na série Galaxy Busd4
Altifalantes maiores oferecem melhor qualidade de som, e os Buds4 Pro apresentam um novo woofer mais amplo, com um novo design que faz uso eficiente do espaço.
Ao maximizar a área de vibração e minimizar a borda do altifalante, o woofer mais amplo aumenta a área efetiva em quase 20% em comparação com a geração anterior, sem sacrificar a usabilidade.
Combinadas com o tweeter, estas funcionalidades proporcionam um áudio natural e envolvente, com graves nítidos e agudos ricos, compatível com áudio de 24 bits/96 kHz, proporcionando, em última análise, um som de alta fidelidade.
O altifalante bidirecional está estrategicamente colocado na parte superior do acabamento metálico, de modo a maximizar a funcionalidade de ANC, minimizando o feedback do vento e outros fatores externos.
EQ Adaptativo e ANC aprimorados
Segundo a Samsung, a série Galaxy Buds4 oferece atualizações de software que se baseiam nos poderosos recursos de som adaptativos das gerações anteriores dos Buds.
O ANC aprimorado pode eliminar tudo, desde sons pesados de trânsito até ruídos de fundo do dia a dia, garantindo uma experiência de áudio envolvente que se adapta a ambientes em constante mudança.
O ANC e EQ Adaptativo aprimorados permitem uma imersão total na multimédia, minimizando a fuga de ruído, uma vez que analisa as condições de uso e o formato único das orelhas de cada utilizador.
Juntamente com ajustes dinâmicos de frequência, o recurso aplica algoritmos ANC ideais em tempo real para um desempenho máximo de cancelamento de ruído.
Além disso, aquando chamadas, o Super Clear Call reduz o ruído e aprimora a voz, através de tecnologia de banda super larga e modelos de aprendizagem automática.
Experiência melhorada pelo ecossistema Galaxy
Para os utilizadores Galaxy, a série Buds4 apresenta integrações que melhoram a experiência do ecossistema da Samsung.
Os utilizadores podem iniciar assistentes de Inteligência Artificial (IA), incluindo Bixby, Google Gemini e Perplexity, com controlos mãos-livres e de voz.
Os Buds4 Pro permitem que os utilizadores acedam a funcionalidades de IA sem precisarem de pegar nos seus telemóveis, tornando mais fácil integrar a IA nas suas rotinas diárias.
Por sua vez, os Buds4 Pro incluem, também, controlos de gestos com a cabeça para gerir chamadas e interagir com o Bixby, permitindo aos utilizadores realizar ações sem usar as mãos.
Disponibilidade da série Galaxy Buds4
Lançada juntamente com a série Galaxy S26, a série Galaxy Buds4 está disponível para pré-venda em mercados selecionados a partir de hoje, com disponibilidade geral a partir de 11 de março.
Especificações da série Galaxy Buds4
|Especificação
|Galaxy Buds4
|Galaxy Buds4 Pro
|Cor
|Preto; Branco
|Preto; Branco; Rosa dourado (exclusivo online)
|Dimensões
|Auricular: 18,3 x 19,3 x 30,5 mm; Estojo de carregamento: 51 x 51 x 28,3 mm
|Auricular: 18,1 x 19,6 x 30,9 mm; Estojo de carregamento: 51 x 51 x 28,3 mm
|Peso
|Auricular: 4,6 g; Estojo de carregamento: 45,1 g
|Auricular: 5,1 g; Estojo de carregamento: 44,3 g
|Altifalante
|Φ 11 3,8 t (1 via)
|11 3,5 t (WF)/5,5 x 3,5 x 0,9 T (TW)
|Microfone
|Digital (x3)
| HSNR Digital (x2); Digital (x1)
|Qualidade de som
| UHQ; Hi-Fi de 24 bits; Áudio 360 com multicanal direto
|UHQ; Hi-Fi de 24 bits; Áudio 360 com multicanal direto
|ANC e som ambiente
| ANC; Som ambiente; EQ Adaptativo: ANC Adaptativo
|ANC; Som ambiente; EQ Adaptativo: ANC Adaptativo; Deteção de voz/sirene
|Capacidade da bateria
| Auriculares: 45 mAh (uso típico); Estojo de carregamento: 515 mAh (uso típico)
|Auriculares: 61 mAh (uso típico); Estojo de carregamento: 530 mAh (uso típico)
|Tempo de música
| Até 5 horas, total de até 24 horas (ANC ativado); até 6 horas, total de até 30 horas (ANC desligado)
|Até 6 horas, total de até 26 horas (ANC ativado); até 7 horas, total de até 30 horas (ANC desligado)
|Tempo de conversação
| Até 3,5 horas, total de até 18 horas (ANC ativado); até 4 horas, total até 20 horas (ANC desativado)
|Até 4,5 horas, total de até 20 horas (ANC ativado); até 5 horas, total até 22 horas (ANC desativado)
|Conectividade
|Bluetooth 6.1, Auto Switch
|Bluetooth 6.1, Auto Switch
|Compatibilidade
| Android 12 ou superior com mais de 1,5 GB de memória
|Android 12 ou superior com mais de 1,5 GB de memória
A nova série Galaxy Buds4 da Samsung tem um PVP recomendado de:
- Galaxy Buds4 Pro: 249,90 euros
- Galaxy Buds4: 179,90 euros