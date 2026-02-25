Nova bateria da Renault promete baixar drasticamente o preço dos carros elétricos

A Renault acaba de assinar uma nova parceria. Com um objetivo claro: desenvolver uma tecnologia que fará baixar o custo de produção dos veículos elétricos!

Se a Ampere atravessa momentos desafiantes, com a sua reintegração progressiva no seio da Renault, isso não quer dizer que o construtor francês tenha abandonado qualquer ambição no setor-chave dos automóveis elétricos. Bem pelo contrário, como se pode ver com o anúncio desta parceria, que vai fazer avançar a investigação num dossiê particularmente interessante!

Ampere (Renault) e Basquevolt vão trabalhar numa bateria de lítio-metal

A Renault acaba de anunciar que a sua filial Ampere, especializada em automóveis elétricos, assinou um contrato de parceria com a empresa espanhola Basquevolt. Em conjunto, vão acelerar o desenvolvimento da tecnologia das baterias de lítio-metal.

Segundo o comunicado, esta...

...representa um salto tecnológico maior em matéria de densidade energética em relação às atuais baterias de iões de lítio com eletrólito líquido.

A base desta nova técnica encontra-se na combinação do eletrólito polímero com um ânodo avançado, o que permitirá «conceber packs de baterias compactos e leves, dotados de uma estabilidade térmica superior e de capacidades de carregamento rápido».

Rumo a baterias menos dispendiosas de produzir?

Aqui, estamos no domínio das famosas baterias sólidas, tecnologia na qual os construtores chineses já estão bastante avançados.

A Basquevolt, por seu lado, tem como ambição tornar-se o número 1 do setor a nível europeu. E se podemos esperar, com estas baterias mais compactas e mais densas em energia, melhores desempenhos, existe também outra vantagem: o custo de produção.

Graças ao seu eletrólito polímero, as células podem ser produzidas através de um processo de fabrico mais simples e mais eficiente. Esta vantagem competitiva traduzir-se-á em cerca de 30% menos investimento de capital por GWh numa gigafábrica convencional e 30% menos energia por kWh produzido.

Refere a marca gaulesa.

Se olharmos para as declarações da marca, e na aposta desta nova tecnologia, será o suficiente para imaginar, no futuro, automóveis elétricos bem mais baratos?