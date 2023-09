“São problemáticos”. Há complicações de reparação nos modelos iPhone 15 Pro

O recente lançamento do iPhone 15 transformou o smartphone da Apple no produto tecnológico do momento. Contudo, a empresa continua com um problema de reparação que já existia no iPhone 14: o emparelhamento limitado de peças. Isto levou a maior comunidade de reparadores da Internet a afirmar que os modelos Pro do iPhone 15 "são problemáticos".

O design invertido do novo iPhone 15 vai dar dor de cabeça

Após a apresentação do dispositivo, os utilizadores ficaram à espera até 22 de setembro, data em que foram colocados à venda os quatro modelos do iPhone 15, pelo que já estão a partilhar as suas impressões com os amigos e nas redes sociais.

E, da mesma forma, já foi possível descobrir alguns pormenores relacionados com a reparabilidade do smartphone, um aspeto fundamental para muitos.

Os modelos iPhone 15 Pro e Pro Max apresentam um design mais complexo do que a linha standard. No entanto, a Apple tem trabalhado para tornar as reparações mais fáceis do que nos aparelhos anteriores, mas a empresa norte-americana voltou a cair nos mesmos problemas do iPhone 14: emparelhamento limitado de peças.

E isso, no fundo, levou o iFixit a afirmar que os modelos Pro deste novo smartphone "são problemáticos".

A configuração invertida torna a reparação mais arriscada

Nos modelos standard, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, os componentes internos ficam atrás do vidro traseiro. No entanto, esta situação inverte-se nos modelos Pro e Pro Max, onde todas as peças ficam atrás do ecrã. Esta configuração invertida torna situações como a troca de bateria mais arriscadas do que no 14. Ao ter de remover o ecrã, é possível partir um cabo que liga o ecrã ao dispositivo e, infelizmente, isso pode ser fatal para o smartphone.

Assim, embora a Apple tenha dito que está a trabalhar numa transição para um design mais reparável, a própria empresa dificulta a troca de peças nos iPhone 15 Pro. Atualmente, os interessados neste fator têm de comprar peças à Apple, caso contrário não poderão usufruir da funcionalidade pretendida.

De facto, a Apple exige que as reparações sejam verificadas através do contacto com o apoio técnico. Como resultado, aqueles que procuram reparar smartphones Apple em casa depararam-se com um novo obstáculo.

