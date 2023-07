Samsung regista uma queda de 95% no seu lucro do segundo trimestre de 2023

A indústria tecnológica está repleta de grandes empresas que faturam anualmente vários milhões devido à sua presença significativa no mercado. Mas essas mesmas empresas também têm altos e baixos, como todas as outras. Como tal, a Samsung anunciou agora que registou uma queda de 95% no seu lucro do segundo trimestre de 2023, mas espera recuperar até ao final do ano.

Samsung em queda no segundo trimestre

A Samsung divulgou nesta quinta-feira (27) que obteve uma queda de 95% nos seus lucros do segundo trimestre de 2023, sendo que tal resultado deve-se sobretudo à fraca procura por chips de memória, ramo em que a empresa é a maior fabricante mundial, encontrando-se os seus produtos em dispositivos de consumo, tal como smartphones e computadores.

Em termos concretos, a Samsung registou uma receita de 60,01 biliões de wons coreanos (algo como 43 mil milhões de euros), enquanto que os analistas previam 60,8 biliões de wons coreanos, segundo as estimativas da Refinitiv. Já em relação ao lucro operacional, este foi de 0,67 biliões de wons coreanos, sendo que a empresa estimava obter 0,6 biliões de wons coreanos.

Segundo a empresa, as vendas caíram 22% comparativamente ao ano anterior, mas o destaque vai mesmo para o lucro operacional que teve uma queda de 95%. Por outro lado, na manhã de quinta-feira, as ações da empresa subiram 2,29%.

Contudo, a gigante sul-coreana está esperançosa de que a situação irá melhorar até ao final do ano. Na publicação, a Samsung refere que "espera-se que a procura global recupere gradualmente na segunda metade do ano, o que deve levar a uma melhoria nos ganhos impulsionado pelo negócio de componentes. Olhando para a segunda metade do ano, espera-se que o mercado caminhe gradualmente em direção à estabilidade, considerando os crescentes cortes de produção no setor, enquanto os ajustes de stock pelos clientes provavelmente diminuirão".

Mas nem tudo está agreste, pois a empresa sublinhou ainda que a procura pela IA levou a mais encomendas de DRAM do que o esperado no segundo trimestre, em comparação com o primeiro.