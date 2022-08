Gráfica Intel Arc A750 é mais rápida do que a Nvidia RTX 3060 e a AMD RX 6600 XT

A Intel já está oficialmente também no mercado das placas gráficas exclusivas, com a sua nova linha Arc Alchemist. Nesse sentido, algumas informações têm sido reveladas e mostram que os equipamentos da marca californiana têm mesmo muito para dar aos utilizadores. Bem, claro que também depende do modelo que estamos a falar.

Mas as mais recentes informações vão ao encontro daquilo que a fabricante já havia referido e indicam que a GPU Intel Arc A750 consegue ser mais rápida do que as rivais Nvidia GeForce RTX 3060 e AMD Radeon RX 6600 XT em testes.

Intel Arc A750 supera a RTX 3060 e RX 6600 XT

A Intel quer provar ao mundo que a sua nova linha de placas gráficas não fica atrás da concorrência, muito pelo contrário. Como tal, agora a fabricante partilhou um vídeo onde fala um pouco mais sobre o poderoso modelo Arc A750.

Nesta mais recente divulgação, a empresa usou para os testes o jogo Control, numa configuração de 1440p de resolução e com o recurso ray tracing desativado. Através da demonstração, rapidamente se percebe que a Intel está mesmo empenhada em trazer chips gráficos poderosos e com um desempenho à altura dos equipamentos já existentes no mercado.

Pode ver o jogo em ação com a placa gráfica Intel Arc A750 no seguinte vídeo, mais concretamente a partir do minuto 1:45.

E para que nenhuma dúvida reste sobre o poder que esta GPU oferece, a equipa da Intel reforça a comparação entre o desempenho do seu modelo Arc A750 comparativamente com as placas gráficas gaming das marcas rivais, em concreto a Nvidia GeForce RTX 3060.

Para além disso, o canal WCCFTECH também fez os seus próprios testes e desta vez incluiu a AMD Radeon RX 6600 XT. E através dos resultados obtidos, concluiu-se que a Intel Arc A750 é cerca de 15% mais rápida do que o modelo da Nvidia e 20% mais rápida do que a rival da AMD. E estes dados estão na mesma linha dos apresentados pela fabricante.

Este modelo deve ser lançado no final desde verão, e o preço poderá rondar os 350 dólares no mercado dos EUA.