Sendo uma das principais distribuições Linux, é natural que as novas versões do Ubuntu sejam das mais esperadas. Cada novo lançamento é desenvolvido não apenas para eliminar falhas ou problemas, mas também para trazer novidades.

O Ubuntu 22.04.1 é a mais recente versão, estando programada para chegar agora aos utilizadores. Infelizmente, e do que a Canonical revelou, este momento foi adiado simplesmente porque existe um problema grave nesta versão.

Estava esperada para ontem a chegada da versão Ubuntu 22.04.1 do Ubuntu. Esta era esperada como uma versão LTS (Long Term Support), o que lhe garante suporte e atualizações ao longo de 3 ou 5 anos (desktop ou server). Este é um cenário normal e que se repete a cada 2 anos.

É assim que surgiria esta nova versão, apresentada há alguns meses e preparada para chegar aos utilizadores. A verdade é que a Canonical reverteu este cenário e acabou por cancelar a chegada da nova versão, apontando como causa um problema detetado recentemente na versão de desenvolvimento.

O que é revelado na informação apresentada é que existe uma falha nos Snaps e que estes depois de instalados não estão a ser abertos, levando a que as apps não possam ser usadas nesta versão do Ubuntu. Aparentemente, esta falha apenas acontece quando é feita uma instalação OEM.

Uma vez que a Canonical aposta de forma forte nos Snaps, é natural a sua preocupação com este cenário e a decisão tomada. O alerta foi dado poucas horas antes do lançamento da versão 22.04.1 do Ubuntu, mostrando os potencias problemas que poderiam advir de o lançar assim.

Mesmo com este cenário e com o problema descoberto nos Snaps, todos os que fizeram já a atualização estão imunes e livres de problemas. Por outro lado, esta versão do Ubuntu deverá surgir na sua versão final já na próxima semana e, espera-se, livre de qualquer falha ou problemas.

Este não é um cenário normal e a posição da Canonical mostra bem a sua preocupação. Estes problemas, mesmo limitados à instalação OEM, poderiam colocar em causa esta versão que se espera ser mantida por alguns anos.