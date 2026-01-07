Este robô solar é o seu mordomo pessoal, segue-o para alimentar os seus dispositivos

Não há dúvidas de que o ano de 2026 será fortíssimo no que respeita a lançamentos de robôs. Uns mais básicos, que tratam da casa, outros mais evoluídos, que recebem a nomenclatura de humanoides, e outros que vão descobrir necessidades que não sabíamos que tínhamos! Vejamos o caso do Solar Mars Bot da Jackery.

Robô de carregamento solar que se comporta como um mordomo

Durante o evento CES 2026, atualmente a decorrer em Las Vegas, a líder em energia portátil Jackery apresentou uma inovação de destaque.

Embora tenhamos já visto inúmeros anúncios revolucionários em tecnologia de ecrãs, computadores e outras áreas, este dispositivo traz uma solução mais inteligente e portátil para energia sustentável.

O novo Solar Mars Bot da Jackery é um gerador solar autonavegável que introduz um novo nível de mobilidade na produção de energia solar. Vamos conhecê-lo.

Solar Mars Bot: robô mordomo portátil para as suas necessidades de carregamento

Indo além dos painéis fixos tradicionais, este robô foi concebido para procurar a melhor luz solar ao longo do dia e carregar-se de forma autónoma, oferecendo soluções de energia flexíveis tanto para uso doméstico como ao ar livre.

O que verdadeiramente distingue o Solar Mars Bot é a sua capacidade de operar de forma independente. Equipado com sistemas de visão e navegação alimentados por inteligência artificial, o robô pode deslocar-se pelo quintal ou por um acampamento para identificar o local com melhor exposição solar.

Pode ainda ajustar a sua posição para tirar o máximo partido da luz disponível e carregar a sua bateria. O seu conjunto solar dobrável expande-se em vários painéis durante o carregamento, oferecendo até 600 watts de entrada solar.

Depois de absorver energia, o Solar Mars Bot pode distribuí-la a dispositivos externos através de várias portas de saída, funcionando efetivamente como uma central elétrica portátil que se desloca até onde é mais necessária.

Autonomia, conectividade e resistência

O Solar Mars Bot da Jackery consegue monitorizar os seus próprios níveis de bateria, regressar a uma base de carregamento quando necessário e apresentar informações de estado através de uma aplicação móvel dedicada.

O controlo remoto e a monitorização via 5G e 4G permitem aos utilizadores acompanhar, em tempo real, a bateria e a posição do robô.

A bateria integrada é suficientemente grande para suportar estadias prolongadas fora da rede elétrica, como alimentar ferramentas, equipamentos eletrónicos ou sistemas de entretenimento ao ar livre, enquanto o design robusto permite ao robô lidar com diferentes tipos de terreno e condições meteorológicas.