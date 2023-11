Revendedores compram dezenas de RTX 4090 para as venderam na China

O mercado das placas gráficas é um dos temas mais em voga nas notícias tecnológicas. E ultimamente o assunto tem-se virado para a proibição da venda da topo de gama Nvidia GeForce RTX 4090 na China, sendo que os dados recentes mostram que já há revendedores que compram dezenas de unidades destas placas gráficas para depois as venderam no mercado chinês a preços bem mais elevados.

Compram as RTX 4090 e revendem-nas na China

De forma a resumirmos as últimas notícias, da indústria de placas gráficas, o modelo mais poderoso da atual geração da Nvidia, a GeForce RTX 4090, está oficialmente proibido de ser vendido na China, assim como outros chips de alto desempenho dedicados à IA, devido aos receios dos Estados Unidos de que o país asiático se torne num forte rival no segmento da indústria avançada. Como tal, e por ser um equipamento que muitos utilizadores desejam, seria mais do que evidente que se iria tentar introduzir esta GPU no país por outra via.

Assim sendo, de acordo com as mais recentes informações, existem já vários revendedores que compram dezenas de placas gráficas GeForce RTX 4090 para depois as revenderem na China. E, neste mercado, os preços podem chegar a valores bastante elevados. Portanto, esta situação está a ser entendida pelos revendedores como excelente oportunidade de negócio.

Tal como vemos pelo tweet acima, temos o exemplo de um revendedor vietnamita que começou a comprar e a acumular uma grande quantidade de placas gráficas GeForce RTX 4090 personalizadas por diversas marcas diferentes, como a Gigabyte, Zotac, MSI e ASUS, sendo que os modelos mais comuns são as ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090, que também são os mais caros atualmente.

E se imaginarmos os valores astronómicos a que possivelmente estas GPUs vão ser vendidas na China, dada que é das poucas formas de os utilizadores daquele país as conseguirem, podemos realmente estar a falar em lucros muito elevados para os revendedores.

Leia também: