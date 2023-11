Recentemente, alguns departamentos de polícia nos EUA partilharam informações relacionando a funcionalidade NameDrop, do iPhone, como sendo insegura para o uso de crianças. Criaram mesmo algum alarido sem explicar devidamente que a função lançada no iOS 17 nada tinha de perigoso, como referimos na notícia apresentada. Vamos então explicar por que razão é uma tecnologia segura para qualquer utilizador.

A polícia americana, alguns departamentos, por engano, estão a avisar os pais e encarregados de educação para estes desativarem rapidamente a funcionalidade NameDrop do iOS 17 nos iPhones dos seus filhos. Os avisos afirmam que os dispositivos estão a transmitir as suas informações de contacto a qualquer pessoa nas proximidades.

Isso simplesmente não é verdade.

O NameDrop é seguro e cómodo

O CEO da Apple, Tim Cook, e outros executivos já disseram várias vezes que acreditam que "a privacidade é um direito humano fundamental". E não está na génese da Apple criar uma funcionalidade que faz com que os iPhones partilhem as informações de contacto dos utilizadores com tudo e com todos.

No entanto, estão a ser feitos avisos de que a nova funcionalidade AirDrop chamada NameDrop no iOS 17 faz com que um iPhone envie informações de contacto para qualquer outro iPhone que se aproxime. Isto é incorreto.

É verdade que o NameDrop facilita a partilha de informações de contacto entre iPhones. E é (quase) tão simples como aproximar os dois dispositivos. Mas o que os avisos de privacidade ignoram é que a transferência de informações exige que o utilizador concorde com a troca. O utilizador tem de premir um botão "Partilhar" para que a transferência de informações se concretize. E a outra pessoa tem de concordar em recebê-la.

Não acredite exatamente na propaganda

Ao anunciar o NameDrop durante a apresentação da WWDC23, em junho, o vice-presidente de engenharia de software da Apple, Craig Federighi, destacou a facilidade de uso do recurso.

Hoje em dia, ou lhes damos o telemóvel, ou um de nós dita a informação enquanto o outro a escreve. Agora há uma maneira melhor. Agora podem aproximar os vossos telemóveis.

Disse Federighi.

Talvez os avisos bem-intencionados, mas equivocados, sejam baseados em comentários como este. Anúncios fortes e descontraídos destes recursos marcantes não incluem aqueles gatilhos de utilização, do tipo "...e depois aprovar a transferência".

Mas as instruções da Apple para utilizar a funcionalidade de transferência de contactos sem fios indicam que o utilizador deve "optar por partilhar o seu cartão de contacto e receber o da outra pessoa".

Aprenda a usar o NameDrop Usar NameDrop no iPhone para partilhar a sua informação de contacto Com o iOS 17.1 e o watchOS 10.1, pode usar NameDrop para partilhar rapidamente as informações de contacto com um iPhone ou Apple Watch por perto. Nota: NameDrop está disponível no Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 7 e posterior e no Apple Watch SE (2.ª geração). Usar NameDrop no iPhone para partilhar a sua informação de contacto com outras pessoas Proceda de uma das seguintes formas: Partilhar de iPhone para iPhone ou Apple Watch: aproxime o ecrã do iPhone a alguns centímetros da parte superior do iPhone ou Apple Watch da outra pessoa.

aproxime o ecrã do iPhone a alguns centímetros da parte superior do iPhone ou Apple Watch da outra pessoa. Partilhar de Apple Watch para outro Apple Watch: abra a aplicação Contactos no Apple Watch, toque na sua imagem no canto superior direito, toque em "Partilhar" e, depois, aproxime o relógio do Apple Watch da outra pessoa. Surge um brilho em ambos os dispositivos e o Apple Watch vibra para indicar que está a ser estabelecida uma ligação. Continue a manter os dispositivos perto um do outro até que NameDrop apareça em ambos os ecrãs. Opte por partilhar a sua ficha de contacto e receber a da outra pessoa ou opte apenas por receber a da outra pessoa. Para cancelar, afaste os dois dispositivos ou bloqueie o iPhone antes da transferência de NameDrop terminar. Nota: NameDrop apenas funciona para enviar novas informações de contacto, não para atualizar um contacto existente. Usar Contactos no iPhone para partilhar um contacto Pode usar a aplicação Contactos para partilhar as suas informações de contacto (ou as informações de outro contacto) com a aplicação Mensagens, Mail ou outra opção. Abra a aplicação Contactos no iPhone. Selecione o contacto que pretende partilhar. Toque em "Partilhar contacto", selecione os campos que pretende incluir e, depois, toque em OK. Selecione um método para partilhar o contacto e toque em "Enviar".

Quer desativar o NameDrop na mesma?

Se acha que não vai utilizar o NameDrop e prefere ter a certeza absoluta de que não pode enviar acidentalmente as suas informações de contacto para um estranho, é fácil desativar a funcionalidade. Pode fazer o mesmo nos telemóveis dos seus filhos, se quiser estar extra, extra seguro.

Eis como desativar o NameDrop. No iPhone, aceda a Definições > Geral > AirDrop. Na secção "Iniciar partilha por", desative o botão de alternância junto a Aproximando os dispositivos. E pronto, já está.

Tal como mostrámos e as imagens em vídeo ilustram, a funcionalidade vem trazer mais usabilidade à partilha, atalhando dois ou três passos, mas sem tirar o ato do controlo dos intervenientes. Portanto, as autoridades que partilharam o alerta, deveriam pelo menos ter percebido como funciona, para não preocupar sem razão os pais e encarregados de educação.