Polícia recomenda desligar o NameDrop em qualquer iPhone de crianças

Uma das novidades da Apple para o iOS 17 é o NameDrop. Esta funcionalidade permite partilhar facilmente contactos entre qualquer iPhone apenas aproximando os equipamentos. Agora, a polícia nos EUA está a recomendar aos pais que desliguem o NameDrop nos iPhone de crianças.

Uma divisão da polícia local de Ohio, nos EUA, está a alertar os pais sobre um novo recurso do iPhone que está ativo nativamente no iPhone após a recente atualização para iOS 17. Falamos do NameDrop que é uma funcionalidade de partilha do contacto do utilizador apenas por aproximação dos dispositivos.

As autoridades em causa forças alegam que é possível fazer esta partilha de forma rápida e sem a consciência dos utilizadores, em especial em crianças. Levando a que os menores possam abordados por estranhos e assim oferecer os seus dados sem qualquer controlo.

Será um recurso perigoso?

O NameDrop é uma evolução do AirDrop e permite aos utilizadores do iPhone trocar informações de contacto, incluindo números de telefone e fotografias. Basta segurar os equipamentos a alguns centímetros uns dos outros. A troca de informações não será concluída se ambos os iPhones forem afastados antes que a transferência de informações seja concluída.

As forças de polícia de outras áreas dos EUA também deixaram alertas sobre o NameDrop, como é o caso das autoridades de Watertown, Connecticut. Esta emitiu um aviso via Facebook e alguns pais da região responderam nesta rede social que atualizaram recentemente os iPhones dos seus filhos, mas não sabiam nada sobre o novo recurso.

Importa destacar que esta troca de informação não acontece de forma tão simples como é descrito pelas autoridades. Como alguns utilizadores reportaram no Facebook da Polícia de Watertown, a troca de informações não acontece automaticamente e depende sempre de confirmação do utilizador.

Claro que estes podem ser levados a autorizar com alguma engenharia social. O que não é provável face ao que esta tarefa oferece. Parece ser mais excesso de zelo!

Por agora, a solução que a polícia aponta para este problema é simplesmente desligar o NameDrop no iPhone. Para isso devem aceder à app Definições e desativar a opção Aproximar Dispositivos na área dedicada ao AirDrop.

Quanto aos alertas, provavelmente existe um exagero por parte da polícia, mas importa manter os pais alertados e cientes destas funcionalidades.