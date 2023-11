Cristiano Ronaldo enfrenta um processo multimilionário por publicitar a Binance

Cristiano Ronaldo está a ser alvo de uma ação coletiva, devido à sua colaboração com a corretora de criptomoedas Binance.

A Binance, uma corretora de criptomoedas, não está a viver o seu momento mais feliz. Depois de, na semana passada, terem sido divulgados problemas legais relativos ao seu ex-CEO, agora, a polémica envolve Cristiano Ronaldo.

O internacional português anunciou uma parceria com a corretora, para o lançamento dos seus NFTs (non-fungible token ou, em português, token não fungível).

O comunicado aconteceu há cerca de um ano, quando a Binance partilhou a primeira coleção "CR7" de NFTs, em parceria com Ronaldo. Quando foi colocada à venda, em novembro de 2022, o NFT mais barato da coleção custava 77 dólares. Contudo, um ano depois, o token criptográfico vale cerca de um dólar.

Assim como acontece com a maioria dos NFTs, o valor caiu, logo após a euforia inicial.

Apesar de Cristiano Ronaldo não ter nada que ver com a negociação do preço do NFT, os queixosos alegam que a publicidade que fez à Binance promoveu um "aumento de 500% nas pesquisas", isto é, um aumento fictício do seu valor real e levou a que os fãs e interessados fizessem maus investimentos.

Conforme adiantado pela BBC e pela imprensa, o internacional português está a ser processado no valor de mil milhões de dólares (cerca de 915 milhões de euros).