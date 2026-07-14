Novo chip M7 Ultra da Apple triplicará a memória dos computadores Mac mais potentes

A Apple está a planear uma autêntica revolução na sua linha Mac ao preparar o lançamento do processador M7 Ultra. Este novo componente disponibilizará uma capacidade de memória unificada nunca antes vista no mercado.

O salto gigante na memória unificada para IA

De acordo com as mais recentes fugas de informação reveladas pela Bloomberg, o futuro chip topo de gama da gigante de Cupertino poderá suportar até 1,5 TB de memória unificada. Este valor representa o triplo do limite máximo que encontrávamos no Mac Studio equipado com o processador M3 Ultra.

O objetivo principal desta evolução é dar resposta às exigências crescentes das tarefas de inteligência artificial (IA), que passarão a ser executadas localmente e sem esforço. Para alcançar este patamar, a empresa liderada por Tim Cook está a desenhar uma arquitetura focada no processamento local de IA.

O conhecido jornalista Mark Gurman avançou que este modelo irá duplicar as capacidades do futuro M5 Ultra. Este último, previsto para chegar ao mercado no final de 2026, deverá contar com 36 núcleos de processamento central (CPU), 80 núcleos gráficos (GPU) e cerca de 768 GB de memória.

No entanto, a atual crise no setor dos semicondutores e da memória RAM poderá colocar entraves à produção em massa destas especificações extremas. Caso se confirmem estes dados, o M7 Ultra posiciona-se para competir diretamente com soluções de grande escala, como o Medusa Halo da AMD ou o Nova Lake-AX da Intel.

Calendário de lançamentos, incluindo dos novos M7

A produção deste componente de elite ficará a cargo da TSMC, estimando-se que utilize a tecnologia de fabrico de 2 nanómetros (família N2) por volta de 2028.

Curiosamente, para diversificar a sua cadeia de distribuição, a Apple poderá recorrer à Intel e ao seu processo 18A-P para as versões base do processador M7.

No que diz respeito ao calendário de atualizações do Mac Studio, a marca planeia saltar a geração M6, apresentando o modelo com M5 Ultra em 2026 e a versão com M7 Ultra em 2028.

Para suportar este novo hardware, o computador de 2028 estreará um design interno totalmente renovado, focado num sistema de refrigeração otimizado.

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